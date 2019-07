ŠAKO POLUMENTA KRENUO NA SVADBU KOD DEE ĐURĐEVIĆ: Spremio i celi repertoar, onda je doživeo ŠOK!

Voditeljka Dea Đurđević je u nedelju uveče u jednom prestoničkom restoranu proslavila rođendan, a njena najveća želja bila je da joj na slavlju peva Šako Polumenta. Crnogorskog pevača lično je pozvala, a on je bez razmišljanja i sa zadovoljstvom prihvatio poziv.

Kako je objasnio, voditeljka ga je prvobitno zvala na venčanje i sve do poslednjeg trenutka mislio je da će, osim rođendana, sa mladencima proslaviti i ulazak u brak. Međutim, čini se da je došlo do promena u poslednjem trenutku, pa je voditeljka samo slavila rođendan.

Polumenta je u restoran stigao sa ogromnim buketom ruža i istakao da se raduje što će biti deo posebne noći voditeljke i njenog izabranika, ne sluteći da od venčanja neće biti ništa.

foto: Nemanja Nikolić

"Kao što vidite, ne mogu srećniji da budem što sam deo prelepe noći jedne hrabre, predivne žene i njenog izabranika. Istina je da me je Dea lično zvala da prisustvujem proslavi, ali sve i da me niko nije zvao, došao bih i ispunio joj želju. Koliko znam, Dea će, osim što slavi rođendan, krunisati svoju ljubav i zbog toga mi je srce još više puno. Venčanje je njihova tajna priča i milo mi je da su to uspeli da drže pod ključem i da krunu svoje ljubavi sačuvaju za sebe. Tokom cele večeri ću biti tu i kao prijatelj, i kao pevač, sve dok se taj čin ne obavi", rekao je Šako i otkrio koju je pesmu Đurđevićeva poželela za ples sa svojim izabranikom.

foto: Nemanja Nikolić

- Deu sam pitao koju pesmu želi prvu da joj pevam. Ježim se dok pričam o tome. Nedavno sam u njenoj emisiji predstavio pesmu „Trebaš mi“, koja na veoma emotivan način govori o podršci partnera, preživljavanju uz voljene kada je najteže i tome koliko snage može da nam pruži ljubav. Kada je čula tu pesmu, potpuno se pronašla i onda me je pitala koju od dve omiljene pesme da izabere - „Pod sjajem ružičastih zvezda“ili tu novu. Tada sam joj rekao da izabere po svojoj želji uz koju će da plešu i da ću joj svakako pevati i sve druge - naveo je pevač, koji, ubeđen da se voditeljka udaje, nastavlja sa čestitkama.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Alo/Foto Nemanja Nikolić

Kurir