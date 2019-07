GRČKI HOTELI – SLOBODNI VEĆ OD OVOG VIKENDA!

Za sve one koji još uvek ne znaju kuda na letovanje, „Travelland“ ima sjajne ponude: odlične hotele uz još bolje popuste! Ne propustite priliku da odete na more već ovog vikenda jer su za vas spremne vruće ponude za polaske 26. i 27. jula, ali i brojne druge!

foto: Promo

foto: Promo

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet uz . Sobe Grand Otel-a su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište.

foto: Promo

foto: Promo

Uz popuste do 47%, aktuelna je i fantastična ponuda: za polazak 26.7. cena za 10 noćenja na bazi polupansiona uz sopstveni prevoz je 534,5€ + 1500 din. po osobi, a smeštaj za dvoje dece do 12 i 6 godina je gratis, dok je za polazak 27.7. cena za 9 noćenja 499,5€ + 1500 din. po osobi, a smeštaj za dvoje dece do 12 i 6 godina je gratis!

foto: Promo

foto: Promo

Odmor iz snova je bez sumnje zagarantovan u Porto Carras hotelima. Hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu jedan je od najvećih i najluksuznijih kompleksa, ne samo Grčke, već čitave Evrope! Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu dužine oko 2km, teren za golf, jezero, SPA, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, kafiće, diskoteke i barove, bazene, fitnes centre i brojne druge mogućnosti da svoj odmor učinite nezaboravnim. Izaberite jedan od luksuznih hotela ovog velelepnog kompleksa: Porto Carras Sithonia ili Porto Carras Meliton i uživajte uz cene snižene do 52%! Ako odaberete polazak 27.7. u hotelu Porto Carras Meliton 7 noćenja na bazi polupansiona i uz sopstveni prevoz možete provesti po ceni od 649,5€ + 1500 din. po osobi, pri čemu je smeštaj za dete do 12 godina gratis, a u hotelu Porto Carras Sithonia cena za 7 noći uz all inclusive uslugu je 699,5€ + 1500 din. po osobi, a smeštaj za dete do 12 godina takođe gratis!

foto: Promo

foto: Promo

Athos Palace Hotel 4* je luksuzno all inclusive odmaralište, koje sadrži 6 teniskih terena i olimpijski slatkovodni bazen. Gostima je na raspolaganju škola ronjenja, kao i raznovrsni sportovi na vodi: skijanje na vodi, vožnja kanua i ronjenje. Tu su i otvoreni i zatvoreni bazen, dečije igralište i celodnevna dečija animacija, tereni za sportske aktivnosti... Za Athos Palace Hotel 4* aktuelni su popusti do 26%! Posebne ponude ističu se za polaske 26.7, za koji je cena za 10 noći na bazi polupansiona uz sopstveni prevoz 849€ + 1500 din. po osobi, a smeštaj za dvoje dece do 12 godina gratis, a za polazak 27.7. cena za 7 noćenja je 599€ + 1500 din. po osobi, uz isti gratis za decu!

foto: Promo

Pallini Beach Hotel 4* se nalazi na sopstvenoj plaži i sastoji se iz glavne zgrade i bungalova. Bogati doručak i večera na bazi švedskog stola se služe u glavnom restoranu, osveženja i kokteli su dostupni u barovima, a tradicionalna taverna je otvorena celog dana i nudi jela grčke kuhinje, uključujući svežu ribu i morske plodove. Sobe su klimatizovane i sadrže TV, frižider i sef, a pojedine sobe imaju udoban dnevni boravak. Sve smeštajne jedinice obuhvataju balkon ili terasu sa pogledom na more, bazen ili vrt.

foto: Promo

Za Pallini Beach Hotel 4* aktuelni su popusti do 26%, a za polazak 26.7. cena za 10 noćenja na bazi polupansiona uz sopstveni prevoz je 755€ + 1500 din. po osobi. Za polazak 27.7. 7 noćenja ćete platiti 535€ + 1500 din. po osobi, a za oba polaska obezbeđen je gratis za dete do 12 godina.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir