ABRONOŠA USRED SREDE: Njanjava varala muža, otkucala je recepcionerka

Dragi moji, u takvom sam šoku od saznanja do kojeg sam upravo sinoć došla da sam se jedva malo povratila i sela odmah da vam sve do detalja prenesem. Dakle, biće to prva priča za ovu nedelju, sa glavnim akterima Njanjavom i njenim dragim.



Naime, Njanjava je pevačica, kod nas popularna poslednjih petnaestak godina, sa pažljivo građenom karijerom tokom koje je brižno mislila o svakom detalju i u privatnom životu. Sve je kod nje bilo kao u kakvoj bajci. Mlada i lepa izgradila je imidž nežne dame koja je nizala hitove i negovala besprekoran imidž, a onda se jednog dana udala za svog princa, zamislite, multimilionera, koji je njenu naviku da raskošno živi uvećao nekoliko puta. Elem, oni su dobili i dvoje dece, pa je za nekoliko godina slika o njima poprimila sve obrise onih koje opisuju savršen porodični život. I ja sam verovala da je Njanjava, pored uspeha u poslu, i uzorna supruga i majka, sve dok mi recepcionerka jednog luksuznog prestoničkog hotela nije otkrila njenu veliku tajnu. Naime, Njanjava se potajno viđa sa jednim našim slavnim sportistom. Za njega i nije bilo iznenađenje jer je već poodavno bio razveden, ali ona... Šok! Nedugo posle tih vrućih susreta, Njanjava je ostala bez muža, objašnjenje je bilo da je ljubav izbledela, da je za decu bolji dobar razvod nego loš brak... Bla, bla, bla...



Dođoh sebi posle svega da vam prenesem i drugu priču. Njanjava me je baš izbezumila. Nije da prvi put čujem kako neko nekog vara, ali Njanjava... Izgleda da zaista važi ona stara „ispod Mire sto đavola vire“. Ali druga priča je počela. I posvećujem je Njanjavinim koleginicama. Reč je o dve pevačice koje je zbližio isti posao. Naime, obe lepo pevaju, pristojno izgledaju, imaju posla... Ali jedna od njih dve nedavno je upecala, pogađate već, dobrostojećeg biznismena i ukazuje joj se dobra šansa da se i bogato uda. To je u ovoj drugoj izazvalo toliku ljubomoru da sada sve češće na svakom koraku raspaljuje po svojoj nazoviprijateljici. Iako su do juče jedna drugoj čuvale leđa, ova ljubomorna ne prestaje da vređa, a mučena udavača nije ni svesna šta se sad sve o njoj priča po čaršiji. Pa ti posle imaj najbolju drugaricu...



Dosta je za danas, bar meni, a nadam se i vama. Da čovek prosto ne poveruje šta se sve dešava oko nas. Ali pametni ste vi, a ja ću samo da vas podsetim - u se i u svoje kljuse.

Ljubim vas do sledeće srede...

Kurir.rs/ Foto: Ilustracija

foto: Promo

Kurir