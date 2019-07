ŠOK INTERVJU VESNE VUKELIĆ VENDI! Kraljica šunda bez dlake na jeziku o pobednicima rijalitija, zašto je Luna pobedila, a onda poentirala sa Markom Miljkovićem!

Mnogi su bili iznenađeni kada je TV Hepi prošlog novembra odlučio da Vesna Vukelić Vendi (47) bude voditeljka emisije „Jutarnja kafica“ u rijalitiju „Parovi“. Oprečni komentari i kritike zbog tog poteza brzo su se povukli jer su rezultati bili neočekivano dobri. Vendi je napravila najgledaniju emisiju. Svi su bili šokirani, osim nje, sigurne u uspeh.



Verovala si u sebe?

- Čovek treba da bude objektivan, a s obzirom na moj integritet, inteligenciju i sposobnosti, nema razloga da umanjujem sopstvene kvalitete.



Možda ćeš u novoj sezoni „Parova“ biti dodatno angažovana?

- Otvorena sam za nove stvari. Ako nisam u usponu, onda padam, a to ne dolazi u obzir.

foto: Damir Dervišagić

Kako komentarišeš Mladenovu pobedu u „Parovima“?

- Pobedio je čovek koji ima integritet, dostojanstvo, personaliti i, zahvaljujući njemu, sedam-osam žena je obesmišljeno. Da njega nije bilo, mnoge bi se provukle sa maskom na licu, a narod bi bio u zabludi. Nije se lažno predstavljao kao Mario Marko del Tintoreto!



Koje devojke je obesmislio?

- Mnoge je sažvakao i pljunuo ih, odletele su čak do Pinka i posadile se ispod drveta mudrosti. Ne mislim samo na Aleksandru Subotić. Neke je on žvakao i u Budvi, po raznim šumarcima.

foto: Printscreen

Ima li Luna Ðogani, kao pobednica „Zadruge“, sve te kvalitete?

- Lakše mi je da kažem šta joj fali: autoritet, dostojanstvo, ličnost, nije lider, nema socijalnu sferu (vaspitanje, kulturu). Jedino što je dobro kod nje - nema višak kilograma i zna tekstove svih novopečenih, splavarskih pesmičica.



To će joj značiti jer postaje pevačica.

- Najmanji je problem uzeti mikrofon. Ali ako ima lice, a nije ličnost i lider, onda je džaba sve. Imamo lidere na najvišem državnom nivou, poput Ivice Dačića, koji su simpatični kad se late mikrofona. Ali, ako neko nije lider, poput Lune, onda od njega svi beže kao od smrdljivog sira.

foto: Printscreen

Sviđa li ti se Marko Miljković?

- On je bio najveći favorit, mislila sam da ima potencijal da vozi priču, ali od ovog pomirenja sa Lunom... Očigledno je da mu prija ljuštura. Pali se na takve.



Bilo je i drugih devojaka u „Zadruzi“, zašto je izabrao Lunu?

- Zato što druge nisu prošle test za ljušture! Samo je Luna položila uspešno. On se polako pretvara u verbalnog onanistu, sve što je pričao izgubilo je smisao i težinu. Pokazalo se da nema stav, proklizava.



Kako komentarišeš to što je Slađa Petrušić osuđena jer je prebila Jelenu Golubović? I ti si se tukla sa Jelenom.

- Nijedna žena ne bi mogla da me bije, ne bi smela ni da pokuša. Ali nemaju sve žene muški mozak.



Pratiš li dešavanja na estradi?

- Naravno. Sve pratim i ono što je zanimljivo registrujem i zapamtim.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić

Šta kažeš na aferu između Jelene Karleuše i Ognjena Vranješa?

- Mislim da je Vranješ odlepio. Zinuo je u Jelenu kao pegla žarnjača (starinska pegla koja se zagreva pomoću žara), čovek nema osnovni bonton, ne zna o čemu se priča. Sve se svelo na njegov manijakalni pristup ženi.



Misliš li da bi afera mogla da ugrozi Jeleninu karijeru?

- Ne. Mi smo zemlja sa kratkoročnim pamćenjem, svakom čudu dva dana dosta. Vranješ je sebe etiketirao kao neko od koga će svi bežati. Čak i da je bio u pravu, način na koji je postupio govori da nema receptore. Ispalo je da se ta priča između njih svodi na telesni razvrat, na blud. Koliko sam pročitala u tim prepiskama koje su objavljene, ta šema se svela na debilne komplimente „imaš slatke okice, lepe grudi, slatku guzu“. To je kratkog daha.



Šta kažeš za ponašanje Ane Nikolić?

- Poslednje što sam čula o njoj jeste da se porodila. Eto, toliko mi je zanimljiva.

foto: Vladimir Šporčić

A za Darka Lazića? Da li mu je saobraćajna nesreća bila opomena?

- Da. Mora da se poštuje božji zakon i, što pre to shvati, a nadam se da već jeste, biće dobro za njega. Ðavo ima svoje mamce, hvata čoveka na razne poruke i, kada ga havariše, onda oni završavaju po raznim bolnicama, kao socijalni slučajevi, sa metastazama, ostavljeni od svih. Ovo mu je dobra opomena da ne završi tako.



Snimak na kojem pevaš „Ðavole garavi“ dugo je hit na internetu. Da li ti publika traži da baš tako otpevaš tu numeru?

- Traži, ali teško je to ponoviti, trudim se da im izađem u susret (smeh). Zbog mene se ta pesma više ne zove „Šikica“ nego „Ðavole garavi“, a to je crni humor, jer ja, kao neko ko posti, pričešćuje se i odlazi na liturgije, igrom slučaja promovišem pesmu koja se tako zove.

foto: Vladimir Šporčić

Smeta li ti kažu da si kraljica šunda?

- Ne, nikako. Kod nas su poremećene vrednosti. Ono što je šund je dobro, a ovo drugo kratko traje. Mislim na razne voštane mumije sa krvavim rukama, sa prepariranim licima koje dođu, uzmu mikrofon, otpevaju nešto bez pokreta, a onda se udalje, i to je sve. Osobe koje su označene kao kič i šund su original, a osobe sa prazilukom u zadnjici su kopije koje se frljaju sa padežima, unezvereno trepću veštačkim trepavicama kao svrake na jugovini.



Na koga misliš, ko su te pevačice?

- Sve su iste, lako se prepoznaju. Kao onaj princip babuški, jedna liči na drugu, imaju isti koeficijent inteligencije, sklone bludu i pohoti, lopuže, napumpane su im glave botoksom, nikoga ne napadaju, sa svima su fine, ljubazne, isti zubi, širok osmeh. Po pravilu, tu je i neki modni kreator s njima, on ide od jedne do druge i vodi abrove, pa se onda one međusobno džapaju kao kokoške. To je ta prazna ideologija besmisla.

foto: Vladimir Šporčić

Čuvena je tvoja izjava da si polako, perorezom kroz prašumu, krčila put.

- Sad kroz prašumu idem ognjenim mačem i bacam sumpornu kišu! Moj mač su moja dela, a moje reči su sumporna kiša. Gde to padne, više trava ne raste. Samo se glup čovek ne menja, što je teže vreme, treba nam jače oružje, ne mogu više kratkim bajonetima da se borim. Vreme je za tešku artiljeriju!



Među prvima si tvrdila da je Zoran Marjanović ubio suprugu Jelenu. Pratiš li šta se dešava sa tim slučajem?

- Previše je stvari viđeno i shvaćeno u ljudskim glavama, ne treba više da se komentariše. Sad je pitanje država da odluči o tome ko je ispravan, a ko nije. Prepušteni smo sudijama, a naše glave su odavno sve registrovale.



Tvoja ćerka nije odabrala da bude javna ličnost.

- Nikoleta ima 19 godina, studira ekonomiju i radi kao teniski sudija. Ona je vladar iz senke, a takvi su najopasniji. Sa sedam godina je upoznala ljudske karaktere i zato je ovakva postala.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević Foto: Damir Dervišagić

foto: Promo

