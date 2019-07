KIJA KOCKAR SE SELI KOD FUDBALERA NA DEDINJE?! Zaljubila se u bivšeg dečka Dušice Jokovljević, a onda zaplesala na terasi u gaćicama (VIDEO)

Kristina Kockar se navodno useljava u stan kod svog novog dečka Miloša Dimitrijevića. Pevačica ovih dana pakuje kofere i seli se na Dedinje, gde bivši fudbaler Crvene zvezde, koji je poznat i po tome što je bio u vezi sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, ima stan.

Bez obzira na to što su Kija i Miloš kratko zajedno, njih dvoje su odlepili jedno za drugim, pa zato žele što pre da započnu zajednički život.

- Kija i Miloš su tek mesec dana u vezi, ali su se toliko zbližili da jedva čekaju da počnu život pod istim krovom. Kada je fudbaler pitao pevačicu da pređe kod njega, ona je prvo prasnula u smeh, jer je mislila da se šali. Međutim, posle toga su ozbiljno porazgovarali i ona je na kraju pristala - kaže dobro obavešten izvor rijaliti zvezdi, koji je insistirao na anonimnosti.

Kija u početku nije bila sigurna da li je donela pravu odluku, jer je skoro kupila stan, ali je ipak odlučila da se preseli kod Miloša i proveri da li je on 'gospodin pravi'.

- Pristala je da ode na Dedinje, jer želi što pre da vidi da li mogu da funkcionišu udvoje. Ona nije u fazonu da treba 100 godina sa nekim da se zabavlja, pa tek onda da započne zajednički život. Sa Milošem joj je mnogo lepo, zaljubila se do ušiju, a i on je odlepio za njom. Čak je jednom kroz šalu prokomentarisao kako će mu Kija biti žena. Na to su se samo nasmejali i promenili temu. Ali ne bi me čudilo da završe zajedno, pošto su stvoreni jedno za drugo.

imitrijević trenutno živi na relaciji Srbija - Francuska, ali planira da započne biznis u Beogradu kako bi što više vremena provodio sa svojom dragom.

- Miloš je započeo neke poslove u Parizu, ali sada hoće i ovde da otvori neki lokal, jer želi da se skrasi u Beogradu. Skroz je u fazonu da se smiri i u skorijoj budućnosti osnuje porodicu. I Kija ima te planove, tako da su se baš našli u pravo vreme - završava priču sagovornik.

Kockareva i Miloš su se upoznali pre mesec dana u Istanbulu preko zajedničkog prijatelja. Ona je tada bila otišla u Tursku na odmor, a u tom periodu se i Miloš tamo zatekao. Jedno veče ih je drug oboje pozvao u čuveni restoran, koji posećuju svetske zvezde, i tako je počela ljubav.

Pobednica Zadruge 1 trenutno je na letovanju je u Crnoj Gori, a o odlasku na zasluženi odmor blagovremeno je obavestila fanove. Kija je na svom instagramu podelila video u kojem pleše u belom donjem vešu, poručujući: "Volite sebe".



