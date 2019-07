POTRESNA ISPOVEST BIVŠEG DEČKA PREMINULE MISICE DIJANE: Hteo sam da se venčamo i imamo mnogo dece! VOLEO SAM JE KAO BOGA!

Srpska misica Dijana Milojković preminula je u ponedeljak uveče u 33. godini života, nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću. Udarna vest svima je teško pala, a najviše onima koji su bili uz nju u najtežim trenucima, pa je tako Dijanin bivši partner Stefan Karić duboko pogođen zbog smrti misice, sa kojom je planirao brak i decu.

Naime, Milojkovićeva i Karić bili su nerazdvojni dok su bili zajedno, a rastali su se jer je Dijana u Karićevom telefonu pronašla dopisivanje sa nepoznatom devojkom.

"Voleo sam Dijanu kao boga! Od trenutka kada sam je video, zaljubio sam se. Ona je bila moja najveća ljubav, sa njom sam hteo sve! Hteo sam da se venčamo i da imamo puno dece. Nikada mi nije padalo na pamet da možemo da se posvađamo zbog tako nekih gluposti. Raskinuli smo zbog sitnice", govorio je Karić posle prekida veze sa misicom.

Nakon brojnih spekulacija oko toga šta je razlog što je Karić raskinuo sa Milojkovićkom, on se oglasio na Instagram profilu, gde je do detalja objasnio zbog čega su se rastali.

"Dijana mi je našla mobilni telefon kojije stajao kod nas u sobi i koji je bio četiri meseca ugašen. Jednog dana sam otišao da operem auto, a ona je sređivala sobu, uzela ga i upalila. U telefonu nije bilo ničega, sem jedne poruke sa jednom devojkom, sa kojom se nikada nisam video. Sa njom sam se dopisivao dok Dijana i ja nismo bili zajedno. Nisu bile silne poruke od nekih drugih devojaka. Kada sam se vratio, kući pitala me je: "Čiji ti je to telefon?", a ja sam je tada slagao i rekao da je to očev telefon i da stoji tu već dugo.

Slagao sam je da se ne bi raspravljali i posvađali zbog gluposti. Taj telefon je ostao upaljen i sutradan smo ležali i gledali neki film. U jednom trenutku telefon je zazvonio. Verovatno je toj devojci stiglo obaveštenje da sam dostupan ili nešto slično. Ni danas nisam siguran ko je zvao, ali sam se ja u tom trenutku pogubio i mahinalno uzeo telefon. Krenuo sam da odnesem ocu i, dok sam mu davao telefon, rekao sam: "Drži ovaj telefon, rekao sam Dijani da je tvoj", stoji u Karićevom obrazloženju. On je u nastavku napisao da je ona u tom trenutku bila iza njega i daje čula kad je to izgovorio. Dijana je bila iza mene kada sam se obratio ocu. Nije mogao da me opere ni Dunav, ni Sava! Tih dana kao da je tražila nešto da bismo se posvadali, a na kraju je našla. To je cela istina. Posle svega što smo prošli, "prevara" je bila razlog da raskinemo", naveo je Stefan.

Karić je Dijani bio velika podrška dok je prolazila kroz težak period, pa je i on obrijao glavu kada je misica odlazila na zračenja i hemioterapije, zbog kojih je u velikoj meri izgubila kosu.

Karić se oprostio od Dijane emotivnom porukom na društvenim mrežama posle saznanja da je preminula. "Imala je Dijana i previše problema. Samo, eto, nekim čudom ih je kontrolisala i zadržavala u sebi. Ponekad se osećala jako loše, a ipak je hodala uspravno i ponosno, retko ko je mogao i naslutiti da joj nešto fali. Ubeđena da kad tad mora doći bolje vreme, a ako slučajnone dođe nema veze. Prošla je kroz život baš onako kako treba! Borbeno, u stilu kraljice. Hvala ti na svim danima provedenim sa tobom, hvala ti za svaki osmeh, za svaku suzu, za svako dobro jutro i laku noć. Nikada te neću zaboraviti i prestati voleti. Vidimo se u nekom drugom životu. Za mene si ti pobednik ove borbe".

