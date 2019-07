SONJA OPET TRAŽI PARE I UCENJUJE?! Aci Lukasu dala ultimatum da joj uplati 3.000 € ili neće videti ćerku! Folker joj plaća alimentaciju 50.000 dinara, a sad je podneo TUŽBU!

Aca Lukas ponovo je u klinču sa bivšom partnerkom Sonjom Vuksanović otkako je u javnosti počeo da se pojavljuje sa novom devojkom Jovanom Doroški, a par će po početi da se sastaje na sudu zbog svađe oko deteta jer je Vuksanović podneo tužbu za razvod!

Aca je navodno tužio dizajnerku zbog toga što mu nedeljama ne dozvoljava da provodi vreme sa ćerkom Viktorijom, a pored toga mu je postavila i ultimatum da joj uplati 3.000 evra i što pre potpiše papire za razvod braka.

- Otkad je Aca u javnosti počeo da se pojavljuje sa novom devojkom Jovanom na svakom koraku, Sonja je počela da komentariše sa bliskim prijateljima kako će on nju da zapamti. Odmah je rešila da ubrza proces koji je odavno isplanirala, a koji se tiče alimentacije. Ona je na početku dogovora sa Lukasom, još pre nekoliko meseci, tražila da joj on daje alimentaciju u iznosu od 5.000 evra, ali je kasnije ipak rešeno da to bude 3.000 evra. Uz sve to, Sonja je smislila novi potez, pa je Aci rekla da neko vreme neće moći da viđa dete ako se ne urazumi i potpiše joj papire za razvod braka - otkrivasagovornik blizak pevaču.

Lukas je pristao da Sonji da razvod kako bi mogao da nastavi da viđa ćerkicu, međutim, shvatila je da joj je novac od alimentacije potrebniji, pa mu je ipak tražila pare.

- Sonja je Aci prvo preko telefona objasnila da nema potrebe da viđa dete neko vreme jer je očigledno zauzet i opčinjen svojom novom devojkom, ali je kasnije promenila ploču i počela da priča o finansijama. Aca joj je u toku razgovora rekao: "Ne znam šta više treba da ti dam! Ostavio sam ti kuću, sve što je u njoj! Je l' treba da dubim na glavi sad?!", a Sonja mu je na to odgovorila: "Aco, ja ne mogu da jedem drapere, nameštaj i zidove. Meni trebaju pare" - kazala je Sonja, a Lukas je tad iskipeo od besa i podneo tužbu protiv nje!

Prema rečima našeg sagovornika, Aca će od Sonje preko tužbe tražiti razvod braka, ali i mogućnost da viđa dete određenim terminima, uz plaćanje alimentacije u iznosu od 50.000 dinara.

- Aca će tužbom tražiti razvod braka, viđanje deteta svakog radnog dana od 16 do 19 sati, pola letnjeg, pola zimskog raspusta, uz alimentaciju od 50.000 dinara (imajući u vidu da pored Viktorije ima još troje dece koje izdržava ili pomaže). S obzirom na to da mu je Sonja onemogućila svaki kontakt sa detetom jer neće da joj uplati 3.000 evra, alimentaciju koju je sama sebi dosudila, on je tražio da sud po hitnom postupku privremenom merom uredi viđanje sa detetom pošto nema drugog načina da vidi niti čuje dete. Čim sud donese takvo rešenje, imao bi mehanizam preko izvršitelja da reaguje kako bi mu se omogućilo viđanje - rekla je advokatica za naš list.

Pozvali smo Acinu advokaticu Jovanu Ralević, ali ona nije imala komentar na naša saznanja.

