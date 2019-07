NISAM GA JA TERALA! Luna progovorila o vezi sa Slobom, pa joj Marko usred emisije poslao PORUKU! ZACRVENILA SE (VIDEO)

Luna Đogani prisetila se u emisiji "Narod pita" i svoje veze sa Slobodanom Slobom Radanovića. Naime, jedna gledateljka se javila i kritikovala buduću pevačicu zbog romanse sa tada oženjenim muškarcem, a onda je Luna odreagovala.

"Ja sam bila na svadbi Mirka Gavrića, desilo se da baš nas dvoje plešemo. Samo smo se upoznali, ja nisam ušla zbog njega u "Zadrugu". Ja sam ćerka Anabele i Gagija, tako sam i bila pozvana. Tad se nije ni znalo ko je Sloba. To mi je bio veliki izazov, naravno i zbog novca. Što se tiče mene i Slobe i naše ljubavi, ja ga nisam terala. On je meni u "Zadruzi" sve vreme šaputao da želi da prizna sve, ali da nema snage za to. Vidim da ste totalno pogrešno gledali i shvatili neke stvari. Poštujem vaše mišljenje, možda jesam bila paćenica, ali ne u trenucima sa Slobom. Za sve svoje postupke koje sam uradila sam sama kriva, to sam uvek govorila, ako niste znali. Niko me nije terao, ja i dan danas snosim posledice i ne bežim od toga i ne perem se od toga kao što se neki peru", rekla je Luna gledateljki.

foto: Printscreen/Instagram

Đoganijeva je onda dobila i poruku od svog dečka Marka Miljkovića, a Luna je otkrila šta joj je napisao.

"Marko mi piše: "Volim te, volim te, volim te", želi da mi skrene misli od ovih priča", rekla je Luna.

foto: Printscreen/Instagram

