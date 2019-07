SEVERINA KOJIĆ NE ODUSTAJE OD TRUDNOĆE NI U 47. GODINI: Rodiću Igoru dete, Milan me ne zanima!

Severina Kojić ne odustaje od namere da drugi put postane majka i suprugu Igoru Kojiću rodi dete.



Uprkos tome što ima već punih 47 godina i što je pretprošle godine izgubila bebu začetu vantelesnom oplodnjom, pevačica ne gubi nadu da će zatrudneti i sedmogodišnjem sinu Aleksandru podariti brata ili sestru.

Severina, koja je u četvrtak uveče nastupala na knjaževačkom festivalu kulture mladih, u šturom razgovoru, pre nego što je bukvalno pobegla od novinara, dotakla se i ove teme, a rekla je i da je Milan Popović, otac njenog deteta s kojim se godinama sudi zbog starateljstva, ne zanima.



Knjaževac je poznat po mostovima, pa i po mostu ljubavi. Da li ste Igor i ti zakačili katanac?



- Najveći i najlepši most je ovaj koji vidimo sada ispred nas, zbog toga sam i ja tu. Ovo nam je generalna proba pred veliki koncert u Beogradu.

Tvoj svekar Keba je najavio da će biti sa tobom. Gde je on sada, a gde je jača polovina?



- Moja jača polovina je tu sa mnom. Dragan se odmara, mnogo smo svirali i pevali, a i on nije dobro uvežbao moju novu pesmu (smeh). Večeras neće biti sa mnom, nažalost.



Priča se da bi volela da postaneš majka po drugi put?



- Veoma bih to volela. Radimo na tome.



Traži li Aleksandar brata ili sestru?



- Sigurno da bi hteo.



Promenila si ceo tim saradnika?



- Nemojte baš verovati svemu što se priča.

Koliko te pogađaju priče o bivšem partneru Milanu Popoviću u vezi sa borbom za starateljstvo i svemu onome o čemu izveštavaju hrvatski i srpski mediji?



- Ne čitam i ne komentarišem, papir svašta trpi. Ništa me ne nervira, a bivši me ne zanima.



Da li Aleksandar čita?



- Idem na binu.

Igor ne ispušta Severinu iz vida

Igor Kojić (32) i dalje je ludo zaljubljen u svoju 15 godina stariju suprugu Severinu Kojić. Pevačica je pre dve večeri nastupila na 58. Festivalu kulture mladih u Knjaževcu, gde ju je muž pratio u stopu. Da li se Kebin sin tako postavio radi njene bezbednosti, iz ljubomore ili zbog toga što oseća potrebu da uvek budu zajedno, nismo uspeli da utvrdimo, ali sigurno je da Severini to i te kako prija. On je sve vreme stajao na bini dok je ona pevala i držao je na oku dok je ona skakala, mešala kukovima i pravila dobru zabavu. Malo je čačkao telefon, malo je snimao za društvene mreže. Mnogi su primetili da je godinama, do pre samo nekoliko meseci, na isti način pop zvezdu u stopu pratio njen menadžer Tomica Petrović, pa je očigledno da se Igor uživeo i u njegovu ulogu.

Mediji, što dalje od mene!

Iako je Severina održala fenomenalan koncert, ona se neprofesionalno ponela prema medijima.

U dogovoru sa organizatorima, pevačica je morala tri minuta da ispoštuje medije i da im zajednički intervju. Međutim, Severina je samo minut odgovarala na pitanja i otišla. Čak je u jednom momentu i preko mikrofona prozvala medije, rekavši da je dobro što su otišli što dalje od nje!

