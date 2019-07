GAGI DOŠAO U LUNIN STAN I ZATEKAO MARKA: Otac Đoganijeve ispričao šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata, ovo nije znao o Miljkoviću!

Luna Đogani raskinula je sa dečkom Markom Miljkovićem pred kraj rijalitija, pa su se pomirili, a sada njen otac Gagi otkriva da to nije uništilo njihovu ljubav.

Gagi je otkrio da se već video sa Miljkovićem 5,6 puta.

foto: Damir Dervišagić

"Jednog dana, nedugo nakon što je izašla iz "Zadruge", Luna me je pozvala da dođem kod nje u stan, baš je bila uporna i shvatio sam da je nešto isplanirala. Kad sam došao, video sam Marka koji je stajao za šporetom i spremao večeru. Večerali smo karbonare i on me je time kupio. Zaista je bila sjajna hrana, ne sećam se da sam jeo bolju karbonaru. Nisam znam da je Miljković tako dobar kuvar, pritom to ne kažem samo zato što je on sa Lunom u vezi, već sam iskren", kaže Gagi, i dodaje da obožava vreme da provodi sa njima, pa i da sa Markom ima mnogo zajedničkim tema.

"Marko mi se dopada za Lunu, meni je bitno da se oni vole, a moju podršku imaju od samog početka. Drugačije je dosta nego kada su bili u rijalitiju, valjda su dosta opušteniji, znaju da ih kamere ne snimaju, pa mogu da kažu i da pokažu sve što žele", izjavio je Lunin otac koji smatra da negativne kritike ne utiču na vezu njegove ćerke i da je ljubav sa Markom samo jača.

foto: Printscreen

Luna se uz pomoć roditelja otisnula u muzičke vode, a kako njen otac otkriva, Marko nema takve planove.

"Marko zasad nema nameru da se bavi muzikom. Podržava Lunu i njenu karijeru, uz nju je, ali što se tiče pevanja, mislim da se u te vode neće otisnuti. Što se njihove budućnosti tiče, oni imaju neke svoje planove, jedno su uz drugo i za sada odlično funkcionišu", kaže Gagi Đogani.

Kurir.rs/TVMagazin, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir