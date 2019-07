HTELI SU OD MENE DA GA SE REŠIM! Smatrali su me glupom jer TO nisam UBILA na vreme! Ana Bekuta o sinu kojeg je dala na usvajanje: Bilo mi je 17, ali rana NIKAD NEĆE ZACELITI!

Ana Bekuta sina Igora rodila je kao gimnazijalka, sa 17 godina. Iako se uvek trudila da svoj privatan život drži podalje od javnog, pevačica nikada nije krila da je nakon što je rano postala majka prolazila kroz teške trenutke, koje je, na sreću, veoma brzo uspela da prebrodi. Takođe, svom sinu uspela je da obezbedi bezbrižno detinjstvo i normalan život.

"U sedamnaestoj godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici. Ostao je tamo osam i po meseci, ja sam odlazila svakih deset dana da ga vidim i vraćala se. Kad sada pričam o tome, kao da pričam o nekom drugom, ta osećanja su negde potisnuta."

"Tek kada se sredilo stanje u porodici, kada su na moje insistiranje roditelji pristali da dođem s Igorom kući, dovela sam ga. Bio je maj, u septembru sam napunila osamnaest godina. Igor je, naravno, postao miljenik porodice, a ja sam u sedamnaestoj godini sazrela. Moje devojaštvo nije postojalo, zamenile su ga pelene i briga o detetu. Bila sam, što bi klinci danas rekli, utripovana, nezreli oboje i ta veza nije rezultirala brakom. Gimnaziju sam napustila posle drugog razreda, a rođenje Igora ubrzalo je odluku da se bavim muzikom", ispričala je svojevremeno Ana.

foto: Damir Dervišagić

"Da sam rodila koju deceniju ranije, možda bi me kao vešticu spalili ili barem proterali. Smatrali su me glupačom zato što 'to' nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti", pričala je Bekuta.

Pevačica ne krije koliko je ponosna na svog naslednika. Ana je izuzetno vezana za svoje unuke, Igorovu decu Sonju i Branka, koji svoju baku podržavaju u svemu.

foto: Damir Dervišagić

