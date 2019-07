SVI HVALE NJEN PRIRODNI IZGLED, A BOJANA STAVLJA SILIKONE? Ristivojevićeva otkrila da li će ići na plastičnu operaciju!

Bojana Ristivojević govorila je da želi da ugradi silikone u grudi, ali se iz jednog razloga ipak predomislila.

Voditeljku često hvale zbog prirodnog izgleda, a ona je rešila da tako i ostane.

foto: Nemanja Nikolić

"Volim da nosim kratke suknje i šorceve, naročito leti. Super se osećam u takvim kombinacijama jer sam mršavica i sve to umem da iznesem da ne izgleda vulgarno", kaže Bojana i dodaje da na sebi ništa neće menjati:

"Ništa ne bih menjala na sebi, meni i veštačke trepavice kada stavim budu naporne pa jedva čekam da ih skinem. Veštačke nokte izlomim posle nekoliko dana. Jedno vreme sam razmišljala o silikonima ali onda sam shvatila da bi to bilo pogubno jer ako mi se ne svide, šta da radim? Kako da ih odmah vadim? Volim svoj prirodan izgled i ne mislim da bih bila srećnija da imam veće usne, grudi ili zadnjicu. Sreća je u nama, a ne u haljinama i silikonima, peticama, šesticama, osmicama, do kog broja to već ide jer to ne znam, ja nosim najmanji."

foto: Printscreen/Instagram

Iako joj se muškarci udvaraju na svakom koraku, Bojana vešto čuva svoj privatan život. Ona otkriva da se još uvek nije pojavio onaj pravi.

"Stalno sam u muškom društvu, ali šalu na stranu ja se brzo zaljubim, ali se odljubim i pre nego što dođe do prvog sastanka. Takva sam. Nadam se da ću se uozbiljiti malo. Čudno je koliko sam ozbiljna kada je posao u pitanju i neke porodične stvari, a toliko sam neozbiljna kada su veze u pitanju. Ne u smislu da srljam iz jedne u drugu, nego imam simpatiju, pa nemam. Smiriću se kada dođe pravi", izjavila je voditeljka.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Puls, Foto: Printscreen/Instagram

