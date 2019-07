ŽELJKO I MILJANA ME NE ZANIMAJU: Ivana Marinkovića baš briga za rođeno DETE, njegova izjava je ŠOKIRALA sve, a onda je reagovala i KULIĆEVA!

Miljana Kulić napravila je pravu žurku za rođendan sina Željka, a njegov otac nije se pojavio.

Ivan Marinković rekao je da nije u kontaktu sa Miljanom, a onda i šokirao izjavom.

foto: Printscreen/Instagram

"Željku nisam čestitao rođendan, ali evo, neka mu je sa srećom! Sa Miljanom nisam u kontaktu, ne zanimaju me ni on, ni ona! Ne znam da li će se moj odnos sa Željkom popraviti do njegovog drugog rođendana, to ne zavisi od mene", kaže Ivan i dodaje da je sada okupiran samo novom devojkom Jelenom Ilić.

foto: Printscreen/Happy

Miljana je neočekivano mirno reagovala na Ivanovu izjavu da ga sin ne zanima.

"On je za mene prošlost i neka tako i ostane, suludo bi bilo da pričam o njemu", rekla je Kulićeva.

foto: Printscreen/Instagram

