NISAM MOGAO DA VERUJEM, BILO NAM JE ČUDNO: Marko i Luna sreli Slobu sa devojkom, a onda je Miljković otkrio detalje!

Ubrzo nakon izlaska iz rijalitija Marko Miljković i Luna Đogani su se pomirili, a onda su u bioskopu sreli Slobu Radanovića i njegovu devojku.

Marko je sada otkrio kako je protekao taj susret i da li im je bilo neprijatno.

foto: Printscreen/Premijera

"Neverovatna slučajnost. Luna i ja smo se dogovarli već danima da odemo do bioskopa da gledamo taj neki horor. Seli smo najnormalnije na sredini sale i u jednom trenutku samo je Sloba krenuo da silazi. Verovatno je išao do WC pre početka filma. Prepoznao sam mu hod. Baš smo se zbunili. Otkud on sad? A bilo 15 ljudi u sali. Od tih 15 je bio Sloba sa devojkom. Znači, ne mogu da verujem. Prazan bioskop. Hajde da je bio pun", rekao je Marko Miljković u "Kontraviziji" i nastavio:

"Nije bilo mrštenja. Nama nije bilo ništa. Nama je bilo čudno. Je l' moguće, posle 10 dana kako smo izašli, svi zajedno gledamo film. On (Sloba) se vratio iz WC-a pre početka filma, sedeo, kulirao, gledao film... On je s devojkom pre kraja samo izleteo, i mi tu polako za njim. Neverovatna situacija, ali tako se desilo."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir