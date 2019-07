PRE 13 GODINA IZAŠAO JE IZ RIJALITIJA TEŽI ZA 100.000 €! Prebrodio je veliku porodičnu tragediju, pa počeo da radi kao profesor: Nijedan đak mu NE PERSIRA, a evo kako IZGLEDA! (FOTO)

Ivan Ljuba 2006. godine iz prvog rijalitija u Srbiji, "Veliki Brat", izašao je kao pobednik. Tom prilikom, osvojio je glavnu nagradu od 100.000 evra, ali njegova ljubav ostao je klavir. Nakon rijaliti trijumfa dao je nekoliko intervjua i učestvovao u jednom domaćem kvizu. Zatim se u potpunosti posvetio muzici.

Danas, Ivan ima 39 godina, radi kao profesor klavira i pijanista, a poznato je i da je veliki ljuitelj ekstremnih sportova. Inače, paralelno sa Muzičkom akademijom koju je s uspehom završio, studirao je i Medicinski fakultet, koji je zbog životnih okolnosti morao da napusti.

"Na kraju prve godine umrla mi je mama, počeo je raskol i raspad svega. Imam dva starija brata, Filipa i Davida, ali Filip je izbegavao da se eksponira, on je još gori od mene. Jedan brat mi je oženjen i živi u Rakovici sa ženom i dve ćerke, a drugi je u tatinom stanu, dok je tata kod prijateljice. Radim kao profesor klavira u osnovnoj muzičkoj školi, a đaci su mi od pet do trinaest-četrnaest godina. Zovu me Ivan i sve češće mi se obraćaju sa 'ti', a trebalo bi sa 'vi'. Ne zbog mene, nego iz poštovanja prema instituciji koju predstavljam. Napolju možemo na ti, meni ne smeta, ali problem je kad mi na hodniku viknu: 'Ej, Ivane!' Nisam strog. A šta znači biti strog? Kada uzmu maha, priđem im na njihovom jeziku, znam kad treba da se zategne", izjavio je on jednom prilikom.

Ivan je po izlasku iz kuće Velikog Brata imao i koncert sa Beogradskom filharmonijom, a potom usledili su i koncerti u Subotici, Šapcu, Smederevu... Sarađivao je sa operskom pevačicom Draganom Tomić, oprobao se u džezu, kamernoj i filmskoj muzici.

Već godinama se profesionalno bavi i paraglajdingom. Leteo je na preko 2.000 metara u Turskoj, Grčkoj... Po gradskim dešavanjima nikada nije bio viđan. Tokom 2016. godine imao je nekoliko koncerata u Beogradu i turneju po većim gradovima u Srbiji.

Na društvenim mrežama nije aktivan, ali s vremena na vreme podeli sa prijateljima neki novi poslovni uspeh ili najavu koncerta.

