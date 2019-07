MARKO BULAT SKRHAN BOLOM! Svi smo bili u šoku kad je oboleo: Smrt rođenog brata pevača je DOTUKLA! JEDVA GOVORI!

Rođeni brat pevača Marka Bulata, novinar Javnog servisa Igor Bulat, preminuo je jutros od posledica teške bolesti, raka jetre, koji mu je ustanovljen u decembru. Uz Igora do poslednjeg trenutka bila supruga, a vest o smrti brata pevala Marka zatekla je u Loznici.



"Molim vas, razumite moju bol. Izgubio sam rođenog brata. Ovo je najteži trenutak za mene i porodicu, te zaista ne mogu da ništa više da kažem", jedva je izgovorio on.

"On je sad duhovno dobro, ali telesno nije. Preminuo je jutros, ja sam za to saznao pre sat vremena, tek sam javio majci. Nisam čak obukao ni crninu, u beloj majici sam krenuo. Bolovao je od raka jetre, u decembru su mu to utvrdili. Teško je, on je bio mlad čovek, ali bolest je takva. Nije imao nikakvih simptoma. Svi smo bili u šoku kad je oboleo", izjavio je Pinku utučeni Bulat.

