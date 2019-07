MARINA ĆE OVAJ DAN SLAVITI KAO DRUGI ROĐENDAN! Pevačica za dlaku izbegla SMRT: Još se TRESE! (VIDEO)

Marina Visković trenutno se odmara u Majamiju. Međutim, na veliko iznenađenje njenih fanova, umesto pogleda na čarobnu plažu, pevačica je sama zauzela čitav kadar i sa njima podelila strašnu priču preko društvenih mreža.

Naime, ona je otišla da roni, pa kada je izronila čula je da je dozivaju sa plaže. U njenoj blizini neko je "snimio" opasnu ajkulu, zbog koje je njena bezbednost i te kako bila ugrožena.

"Dragi moji, nalazim se u Majamiju trenutno, dakle Atlantski okean je u pitanju i ovde su one opasne ajkule, nisu kao one Maldivske sa kojima sam se susretala... I desilo se da sam ja ronila i kada sam izronila videla sam ljude da me zovu sa plaže i da viču. Videli su ajkulu koja je kružila oko mene... Šta da vam kažem, ovaj dan ću slaviti kao drugi rođendan, izuzetno sam se potresla, ali preživela sam što je najvažnije", rekla je Marina.

