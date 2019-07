IMAO JE TRAUMU ZBOG OTMICE, PA POSTAO JAČI: Ono što Stefan Živojinović sada radi na nastupima ostavilo je sve u ČUDU!

Stefan Živojinović pričao je o periodu kada je bio otet, pa je otkrio da se trudi da sve sada gleda kroz šalu.

Sin Lepe Brene kaže da mu pitanja o otmici ne smetaju i da mu je drago što mu se to desilo, jer ga je to "trglo".

"Da ceniš malo više neke stvari i da postaneš jači. Uvek je dobro da u životu imaš neke stvari koje će onako da ti lupe šamar i da poruče da je jedan život", rekao je Stefan, a na pitanje voditelja da li je to bilo traumatično iskustvo za njega pevač je kratko rekao:

"Tada jeste, sada ne!"

On je rešio da na pitanja o otmici sada odgovara šalom, pa je priznao šta radi tokom nastupa.

"Kada zađeš u tu temu onda ispričaš sve i svašta, ali treba neku pozitivnu stranu. Ja sam pre nekoliko dana na nastupu u Beogradu pevao pesmu "Mjerkam te, mjerkam", i sad ide deo: "i ja bih te ukrao, i ja bih te..." i ja kažem: "I ja bih me ukrao, ja bih me..." Svi su se smejali. Tako treba i to je stav svakog šampiona, kad god je nešto, tako treba gledati na stvari. Ne treba gledati zašto ovo nije ovako, nego pozitivno i da stavimo tačku na tu temu. I ja bih me ukrao", kroz osmeh je rekao pevač za "Glamur Specijal".

