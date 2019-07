BIO JE SA STARLETOM, MUVALA GA JE ANA KORAĆ, A PROGOVORIO JE O PROSTITUCIJI: Aca Živanović iskreno o ZABRANJENIM temama!

Aca Živanović kog su povezivali sa Anom Korać u rijalitiju odgovorio je "zabranjena" pitanja.

Pevač se dotakao tabu tema i iskreno odgovorio šta misli, a jedna od njih je i prostitucija.

Prostitucija

Prostitucija je toliko uzela maha, bila legalna ili ne, postojaće i dalje. Možda ne bi bilo loše za državu da i njima uzme porez i na taj način zaradi. Bar ovima koje budu želele da priznaju da se bave najstarijim zanatom, a sigurno ih ne bi bilo mnogo. Nemam drugi komentar.

Lake droge

Za to sam da se legalizuje laka droga i da se konačno shvati da sprečavanje bilo koga da konzumira šta želi pravi samo kontraefekat. Kada bismo ljudima dozvolili da konzumiraju lake droge, to im više ne bi ni bilo zanimljivo.

S*ks na eks

Sve u svoje vreme. Bilo je i toga kada sam bio mlad, ali takvi odnosi se vremenom prevaziđu. Na kraju krajeva, svako ima pravo da sa svojim seksualnim životom radi šta želi.

Abortus

Abortus je apsolutno pravo žena i niko, ali niko ne sme da odlučuje umesto njih i da im se u tu odluku meša. Bilo bi super kada do abortusa ne bi dolazilo jer to zaista jeste veliki greh, ali ukoliko dođe do toga da je trudnoća rizična ili da nešto sa plodom nije kako treba, ko smo mi da osuđujemo nečiji takav korak?

Razvod

Razvesti se nije sramota, nego smo mi takva zemlja u kojoj je sve sramota. Sramota je živeti u nesrećnom braku, a razvod je potpuno normalna stvar. Čak su ljudi počeli da se venčavaju kao da je to ništa i da se razvode posle nekoliko meseci. Ranije je to bilo drugačije, sad je razvod kao "dobar dan".

Psihijatar

Svako treba da ima svog psihijatra. Možda bismo svi kolektivno bili malo normalniji. Nema sramote u tome ako ne možemo da izađemo na kraj sa raznim stanjima u kojima se prečesto nađemo.

