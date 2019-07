LUNA NAJVIŠE ISPAŠTA: Gagi Đogani ima novu poruku za svoju bivšu ženu, a evo šta će biti kada se Anabela sretne sa Markom!

Gagi Đogani prepustio je karijeru ćerke Lune svojoj bivšoj ženi Anabeli Atijas, ali je tu da je podrži u svemu.

On je siguran da će njegova ćerka biti "zvezda".

"Kada je izašla iz "Zadruge 1" i kada sam joj rekao da može da se bavi pevanjem, ona nije htela ni da čuje za to. Rekla mi je: "Tata, nemoj da me mučiš sa time, ne vidim sebe u tome", a ja sam video to u njoj jer je od malih nogu pevala i plesala. Čak je 1999. godine pevala sa nama na bini u Sava centru. Tada je pokazala da će biti to što danas radi", kaže Gagi i objašnjava koliko je učestvovao u Luninom projektu.

"Anabela i ja smo počeli da razmišljamo o pesmama, ali je došlo do tog razilaženja između nas dvoje, pa je ona to završila. Sad smo se oboje povukli pa o Luninoj karijeri brinu neki drugi ljudi. Voleo bih da se pomirimo, da spustimo loptu zbog dece. Luna i Nina ispaštaju najviše. Trebalo bi da se izmirimo, mislim da će to biti sve u redu. Šta je bilo, bilo je. To da ostavimo iza sebe", rekao je on, a zatim otkrio kako se slaže sa Luninim dečkom, Markom Miljkovićem:

"Poklopile su nam se energije. Sa Anabelom se još nije upoznao, ali mislim da će se i to uskoro desiti.

