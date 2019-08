EVO ŠTA SE STVARNO DESILO ANDREANI ČEKIĆ DOK JE PUBLIKA ČEKALA DA SE POPNE NA BINU: Pevačica i ljubavnik napravili KARAMBOL u hotelskoj sobi, LILA KRV na sve strane! (FOTO)

Andreana Čekić potukla se u sredu uveče s ljubavnikom Markom Miloševićem u hotelu u Crnoj Gori, pa je zbog zadobijenih povreda morala da otkaže nastup u diskoteci u Budvi, gde je trebalo da peva.

Prema saznanjima Kurira, sukob zvezde "Granda" i njenog izabranika bio je toliko žustar da je osoblje hotela moralo da reaguje i smiri strasti. Gotovo sav inventar u njihovom apartmanu bio je polomljen, srče je bilo na sve strane, a vika i dreka čula se sve do ulice. Tokom tuče, Andreana se slučajno posekla po nozi i morala je da potraži pomoć lekara. Sve to se dešavalo neposredno pred početak nastupa, kada su njeni muzičari uveliko stigli u klub prepun ljudi koji su je nestrpljivo čekali.

- Andreana je imala napad ljubomore zbog toga što je posumnjala da je Marko vara. Prvo je počela da ga napada, vređa i psuje, a onda da ga gađa bukvalno svime što joj je palo pod ruku. On je pokušao da je urazumi i smiri, ali je svako njegovo pravdanje u njoj budilo sve veći bes. Možete da zamislite koliko je bila razularena kada je uspela sama da uništi nameštaj, polomi stolice i da razvali nameštaj u sobi - priča naš izvor blizak pevačici i objašnjava kako je zaradila posekotine.

- Dok je bacala stvari, slučajno se okliznula i pala. Nogom je zakačila razbijeno staklo na podu i rasekla se. Bilo je mnogo krvi, rana je izgledala jezivo. Ona je krv sprala vodom, pa je otišla do lekara, gde su joj stavili zavoj - kaže izvor.



Za to vreme, menadžer kluba, ali i Andreanini muzičari pokušavali su da dobiju pevačicu, ali se ona nije javljala. Nakon nekoliko sati, Čekićeva se na Instagramu izvinila onima koji su došli da je slušaju i objasnila da se rasekla ali, naravno, nije rekla kako i zašto.

- Izvinjavam se mojoj publici i, naravno, lokalu u Budvi, ali ne mogu da nastupam večeras jer sam rasekla nogu. Hvala svima na razumevanju, volim vas - napisala je ona.

Podsetimo, i Andreana i njen ljubavnik i dalje su zakonski u braku, on s Marinom Milošević, s kojom ima ćerku, a ona sa klavijaturistom Ivanom Miladinovićem. Markova žena oglasila se u medijima i rekla da je pevačica "otimačica muževa".

Zvali smo Andreanu za komentar, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.



Sumnjala i u bivšeg

Andreana: Ivan me je varao

foto: Damir Dervišagić

Andreana i njen još uvek zakonski muž Ivan nisu u dobrim odnosima, a pevačica ga je optužila da se s Marinom dogovorio da je unište, a krajem prošle godine objavila je da zna da ju je on varao.



- Trebalo mi je baš mnogo vremena da spoznam da me muž vara. Nemamo kontakt, ne čujemo se, a razvod je i dalje u toku i jedva čekam da se to desi. Trpela sam psihičko maltretiranje, nije me napadao fizički. Žena kao žena se uvek nada da će biti bolje i kada shvati da nije tako, onda ideš dalje i trudiš se da ostaviš to za sobom - rekla je Andreana.