BILA SAM OSTAVLJENA U MRAKU! ZATEKLA SAM NAJBOLJU DRUGARICU SA SVOJIM DEČKOM: Srpska glumica preživela ljubavni pakao: Bio je to pravi ŠOK ZA MENE!

Srna Lango ispričala je u jednoj emisiji kakav je ljubavni bodolom preživela s asamo 16 godina. Najbolja drugarica "zarila" joj je nož u leđa, kada je zatekla sa svojim tadašnjim dečkom.

Naime, kako je Srna pričala, imala je problem sa tadašnjim dečkom, koji ju je prevario sa drugaricom.

"Bila sam u prošlom veku šesnaestogodišnjakinja, otkidala sam, kad sam bila mlađa, za nekim momkom. Nisam ni znala zašto, otkidao je i on na mene, nekih 2 i po sata, sigurno, posle smo se valjda upoznali", kroz smeh je pričala glumica, pa nastavlja:

"I odlazimo mi u neku kuću gde je bio mrak, ja nisam shvatila da je mrak namerno napravljen. Ali ja upalim svetlo, a moja dobra drugarica i moj novi mladić se drže za ruke i gledaju se. Naravno to je šok! Ona je budaletina, manje mi je kriva nego on, jer sam sa njim u vezi. Ja bih živela sa idiotom, ništa ne bi znala. Bila sam ostavljena u mraku", ispričala je Srna u "Magazinu In" svoju traumu iz tinejdžerskih dana.

