PILA SAM VODU I RASEKLA NOGU: Andreana Čekić imala napad LJUBOMORE, pa napravila LOM, a ovako pokušava da se OPERE! (FOTO)

Očekivali samo da će Andreana Čekić brže-bolje da demantuje da se usled napada ljubomore potukla s ljubavnikom Markom Miloševićem i tako rasekla nogu. Ali nismo verovali da će njeno pravdanje biti - komično!

foto: Pritnscreen/Instagram

Ona je, naime, mrtva hladna rekla "da se rasekla dok je pila vodu"?!

foto: Printscreen YouTube

- To je laž. Pila sam vodu dok sam se šminkala, čaša mi je iskliznula iz ruku i posekla sam se, tako da nisam mogla da stanem na nogu. Danas sam već bolje, malo me boli, ali proći će. Marko i ja nikad nismo bili srećniji - rekla je Andreana za medije, ali nije objasnila zbog čega je zaboravila da obavesti muzičare i menadžera kluba, koji su je uporno zvali i čekali da stigne na nastup, da bi tek kasnije napisala na Instagramu da zbog povrede ne može da peva.

foto: Printscreen YT

Upravo ovaj neprofesionalni gest bio je vest u brojnim medijima, koji su osudili njen potez, a samo je Kurir otkrio šta se krije iza ovakvog neprofesionalizma.

No, nije prvi put da Andreana na ovako nevešt način pokušava da demantuje istinu. Pre godinu i po dana u javnosti su se pojavile prepiske njenog supruga Ivana Miladinovića sa starletom Gordanom Terzić, gde ju je on pozivao na druženje. Ivan se dopisivao i sa Dušicom Grabović, ali je Andreana rekla da je to marketinški trik.

foto: Printskrin

- Kod mene je sve savršeno, i brak. Ne bavim se glupostima, jer sam ušuškana i srećna - rekla je, da bi se posle samo nekoliko meseci oglasila na Instagramu i objavila da se, gle čuda, razvodi! Rekla je da ona i Ivan imaju sjajnu saradnju, da će tako i ostati, a ostaće i prijatelji. Upravo ovom izjavom Andreana je pljunula sama sebi u lice, pošto je potom izašla u javnost kao žrtva nasilja!

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

- Trebalo mi je mnogo da spoznam da me muž vara. Nemamo kontakt, ne čujemo se. Trpela sam psihičko maltretiranje, nije me napadao fizički. Terao me je da pijem, govorio je da kada nisam pijana, pevam kao ku*ac. Ponižavao me je pred saradnicima, nije hteo da uvežbava pesme - rekla je Andreana, a koja je verzija tačna, prosudite sami.

foto: Printscreen YT

U narednim danima očekujemo izrežirane paparaco fotke nasmejane Andreane s njenim ljubavnikom dok joj vida rane.

OVAKO JE PRIČALA ANDREANA foto: Dragana Udovičić - Kod mene je sve savršeno, i brak - govorila je pre razvoda

- Kad je objavila razvod, govorila je da joj je muž i dalje prijatelj

- Posle toga, rekla je da ju je muž maltretirao i varao

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir