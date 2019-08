PEVAČICIN MALI BIZNIS U NOVOM SADU: Brena prodaje pljeskavice! Izgubila 2.700.000 za šest godina!

Da li možete da verujete da Lepa Brena punih 26 godina prodaje pljeskavice i drugu brzu hranu na šalteru? Kurir je, naime, došao do podatka da je gazdarica "Granda" još od 1993. godine vlasnica malenog kioska u Bulevaru oslobođenja u centru Novog Sada!



Brena je neko ko vrlo rado priča o svojim uspesima, pogotovo na poslovnom planu. Sve smo čuli o karijeri dugoj 37 godina, mnogim anegdotama, ali i problemima koji su je kroz život pratili, ubeđeni da sve znamo o njoj. Ipak, isplivao je i ovaj detalj, vrlo zanimljiv. Lepa Brena, žena koja je stekla milione, vlasnica je kioska brze hrane koji iz godine u godinu uglavnom pravi gubitke u poslovanju.

foto: Printscreen

Prema podacima iz APR, u 2013. godini njena "pljeskara" zabeležila je gubitak od 870.000 dinara. To je iznos zbog kojeg bi i mnogo veće firme stavile ključ u bravu, pa je čudno zašto to nije uradila i ona, jer je kiosk registrovan kao mikropreduzeće sa šestoro zaposlenih.

foto: Printscreen



I u narednim godinama nastavljen je sličan trend, doduše povoljniji po Brenu. Sa gubitkom od 438.000 dinara završila je 2015. godinu, dok je 2017. okončala sa neverovatnih 1.421.000 dinara u minusu. Jedino je, prema dostupnim informacijama iz Agencije za privredne registre, prošle godine prihodovala, i to 42.000, dok je 2016. zaradila 21.000 dinara.

foto: Printscreen

Pokušali smo da se raspitamo u Breninom okruženju da li iko zna za ovaj njen mali biznis u Novom Sadu, ali nismo imali sreće.

foto: Damir Dervišagić

- Prvi put čujem da Brena prodaje pljeskavice. To je nemoguće! Zaista je smešno da se, pored tolikog novca koji zarađuje od pevanja i drugih poslova, kao i "Granda", ona bavi i prodajom brze hrane. Još mi je čudnije da za to niko ne zna skoro 30 godina. Mogao bih da shvatim da ona od toga zarađuje mnogo para i da joj je to neka sigurnost, ali u ovom slučaju, ona još gubi novac. Postoji mogućnost da je ona to otvorila jer se plašila da će stati posao s pevanjem, ipak je to bila 1993. godina, vreme inflacije i sveg haosa u regionu. Ali opet, znam sve o njoj, čudno mi je da mi nikada nije rekla za tu brzu hranu - rekao nam je jedan od njenih saradnika.

foto: Damir Dervišagić

Zbog čega je Brena izabrala da baš u Novom Sadu drži kiosk? Objašnjenje možda leži u tome što je živela u tom gradu u periodu kada je nastupala sa Slatkim grehom, s obzirom na to da je njen prvi saradnik i osnivač pomenute grupe Saša Popović rođeni Novosađanin.





Od ovoga je zaradila milione

Od "Granda" do restorana Posle pevanja, Brena je najviše novca zaradila od "Grand produkcije", čiji je bila suvlasnik do pre nekoliko godina, a ona i Saša Popović većinski deo ove kompanije prodali su za 15 miliona evra. foto: Damir Dervišagić Pored toga, ona zajedno sa suprugom Bobom Živojinovićem poseduje i laundž bar (kafić i restoran) na Zlatiboru, a ranije su bili uvoznici jednog poznatog energetskog pića, kao i automobila jednog američkog proizvođača.

Takođe, i njihov mlađi sin Viktor vlasnik je restorana u samom centru Beograda, dok je Filip donedavno bio u poslu s jednim restoranom.

Kurir.rs&Ivan Ercegovčević/ Profimedia, Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir