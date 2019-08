POKOJNI ŠABAN IMA JOŠ JEDNOG VANBRAČNOG SINA, ROBERT NIJE JEDINI? Šaulićev naslednik živi u Americi, a iz jednog razloga niko nije znao za njega!

Šaban Šaulić navodno ima još jednog vanbračnog sina, koji se zove Marko Jovanović i živi u Detroitu.

Prema saznanjima, momak ima 37 godina i rešio je da traži deo nasledstva pokojnog kralja narodne muzike, a Robert Omaljev, Šabanov vanbračni sin, potvrdio je tu priču.

"Jeste, čuo sam da imam brata u Americi. Ako se ispostavi da je stvarno Šabanov sin, ja ću ga rado ovde ugostiti. I ja sam vanbračno dete, znam kako je to kada si odbačen", rekao je Robert. Izvor koji poznaje izvesnog Marka tvrdi da ranije nije želeo da se oglašava u medijima jer mu je očuh situiran, pa nije ni bilo potrebe za tim. On je IT stručnjak i odlično zarađuje.

"Ja ga poznajem jer sarađujem kao IT menadžer s njegovom firmom u Detroitu. Jednom prilikom smo slučajno započeli temu o Srbiji i on mi je tada rekao da mu je pokojni Šaban otac", otkriva izvor i dodaje kako je navodni Šabanov sin došao do zaključka da bi trebalo da traži svoj deo nasledstva.

"On je dečko bogat, ali kada se pojavila priča o Šabanovim milionima, koji treba da se naslede, pa se još dodatno pojavio onaj još jedan račun u Nemačkoj, i Marko smatra da treba da se bori za ono što mu pripada. Neće biti ni grub ni navalentan, želi sve da uradi po zakonu. Planira da dođe u Srbiju i prvo uradi DNK test jer ni sam ne veruje majci da mu je Šaban 100 posto otac pošto je ona njegov veliki fan i samim tim postoji mogućnost da ona ne govori istinu", objašnjava izvor za "Skandal".

"Ako se utvrdi da je sin pokojnog pevača, uzeće ono što mu po zakonu pripada. Ako je verovati njegovoj majci, koja inače ima dosta slika iz mladosti sa Šabanovih nastupa i koncerata, Marko se rodio pre Mihajla. Strast se desila navodno na nekom njegovom gostovanju u Nemačkoj, a potom se dogodila i trudnoća. Majka mu je rođena u Nemačkoj, ali ima naše poreklo, a kako nije htela da se meša u Šabanov i Gocin odnos, nikada mu nije javila da imaju sina, već se preselila u Ameriku čim se porodila", završava izvor.

PR Porodice Šaulić, Goran Jovanović je kratko rekao da Šaulići nemaju komentar na takve navode.

