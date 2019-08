MARINKOVIĆ IZMIRIO OBAVEZE PREMA ĆERKI: Ivan platio Goci 410.000 dinara! Traži da vidi naslednicu posle dve godine

Ivan Marinković izmirio je dugovanje u iznosu od 410.000 dinara koje je sudskim putem potraživala njegova bivša supruga Goca Tržan na ime neisplaćenih alimentacija, saznaje Kurir.

foto: Printscreen/Instagram

Ovim je okončan proces pokrenut još pre skoro pola godine, treći put za isto krivično delo.

Bivšem učesniku "Parova", prema tvrdnjama Gocinog advokata Branislava Bogdanovića, pretila je zatvorska kazna jer je dva puta uslovno osuđen za neplaćanje alimentacije, što znači da svrhe kažnjavanja nisu ispunjene. Međutim, Ivan je uspeo da izbegne moguću robiju tako što je pre dva dana uplatio dug. Njegov pravni zastupnik Rade Todorović rekao je za Kurir da će Marinković nastaviti da plaća obaveze prema ćerki Leni, kao i da će tražiti da viđa svoje dete.

foto: Privatna Arhiva

- Suđenje je odloženo za septembar, ali neće ni imati potrebe da se održi jer je Ivan izmirio obaveze. Uplatio je ceo iznos. Pokušaćemo da se dogovorimo s Gocom da više ne bude ovakvih tužbi jer je bespotrebno, Ivan će ubuduće izmirivati svoje obaveze, a ako slučajno bude problema, rešićemo ih mirnim putem. Nema potreba da se on blati toliko po medijima kad nije tako. Čovek nije imao novca, a čim je zaradio, platio je svoju obavezu. Pa, svaka druga žena u Srbiji bi trebalo da tuži muškarca zbog neplaćanja alimentacije, to nije u redu. Takođe, tražićemo i da Ivan može da viđa dete, obratićemo se socijalnoj službi. Goca nije dala da viđa ćerku jer nije plaćao alimentaciju, po meni su to ucene. Evo, sad je platio i više nema prepreka - smatra Todorović.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Osim ovog procesa koji je okončan, između Goce i Ivana vodi se još jedan spor, koji se tiče kredita za stan u Mirijevu, ali i to će Marinković pokušati da reši mirnim putem.

foto: Printscreen/Happy

- To stoji i dalje. Ali rešićemo i to uskoro. Trebalo je da se hipoteka skine sa Ivanove pokojne majke. Pet godina to nije urađeno. Ivan je mogao da tuži Gocu zbog toga, ali on nije takav, neće to da uradi - dodao je Marinkovićev zastupnik.

Ivan nam se nije javio za komentar, kao ni Goca Tržan.



Ivan tvrdio

Goca mi duguje 20.000 evra Nakon brakorazvodne parnice Marinković je neko vreme bio u medijskoj ilegali, a pevačica je odbijala da priča o njemu. To se promenilo kad je prvi put ušao u rijaliti. Počeo je da iznosi detalje iz njihovog bračnog života, poput onog da mu Tržanova duguje 20.000 evra. foto: Printscreen Happy TV - Kad smo se Goca i ja razveli, dogovor je bio da njoj ostane taj stan u Mirijevu. Ja sam joj dao pet godina fore da mi skine hipoteku sa ovog u centru grada, a ona još to nije uradila. Goca meni, tačnije banci, duguje za hipoteku 20.000 evra - rekao je Ivan u "Parovima", što je pevačica demantovala.

Ivan Ercegovčević/ foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

