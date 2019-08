NE BIH NEKOGA DA POČUPAM I PREBIJEM: Goca Tržan progovorila o tome šta je dovodi do LUDILA, a dešava joj se samo u Crnoj Gori i Srbiji!

Goca Tržan nije želela da komentariše suđenje sa svojim bivšim suprugom, koje je neretko tema javnosti, ali je progovorila o tome šta je nervira.

"Nema šta ja tu da komentarišem, to su pravne stvari i to ja ne pričam za medije, ne dolazi u obzir", kratka je bila pevačica.

Goca je priznala da je ljubitelj nudističkih plaža, te da vrlo rado voli da letuje kao nudista, ali ne na našim prostorima.

"Bila sam oduvek ljubitelj nudističkih plaža, ali nažalost nudizam u zemlji Srbiji, odnosno u Crnoj Gori odavno više nije zaštićen i mnoge moje kolege tamo više ne mogu slobodno da uživaju. Ja ne znam kako ljudima objasniti da nije nepristojno što ste ih slikali na nudističkoj plaži gole, nepristojno je to što ste došli da ih slikate i nepristojno je da budeš obučen, jer ja kada sam išla na nudističku plažu, postoji čuvar koji je obučen i dolazi da opominje i kaže "Skinite se jer ne smete da budete obučeni ovde". Tako da je stvar u tome da ne bih rizikovala da ulazim u konflikt, da nekome slomim aparat, da nekog počupam ili prebijem što je došao da me slika negde gde nema pravo to da radi. Tako da se za nudizam čuvam samo negde kada sam van granica naše zemlje i gde nema naših ljudi", iskrena je Goca.

