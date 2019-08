EKSKLUZIVNA ISPOVEST! PREVARENA MIKIĆEVA SUPRUGA PROGOVORILA ZA KURIR: Neću prepustiti Vladimira ljubavnici, ona je prolazna avantura, a ja sam trudna!

Jovana, koja je nedavno saznala da je u drugom stanju, kaže da će ipak ostati u braku.

- Ja nisam javna ličnost i ne bih ništa komentarisala. Molim vas da me razumete. Ne bih zalazila u to jer sam trudna. Mi smo prošli trnovit put da bismo opstali zajedno, imamo predivnu ćerku i dete na putu. Upravo zbog toga neće biti razvoda. Vladimira neću prepustiti ljubavnici, ona je prolazna avantura, kao i mnogo toga u životu. Svakako ne bismo dozvolili da jedna prolazna avantura uništi ono što smo stvarali i gradili. Niko nije cvećka, a savršeni brakovi ne postoje. Vladimir je odličan otac i dobar muž i njegovo mesto je upravo u našoj kući. Hvala vam na razumevanju - rekla je povređena Mikićeva supruga.



Bez obzira na to što je Jovana Vladimiru oprostila neverstvo, ona je trenutno sa osmomesečnom ćerkom kod svojih roditelja van Beograda, a po rečima našeg izvora, nije joj lako nakon što su se njene sumnje obistinile.

- Jovana je već neko vreme sumnjala da je muž vara. Pored toga što je osetila promenu po njegovom ponašanju i sve češćim "poslovnim" putovanjima, načula je priče da se on viđa sa sekretaricom. U više navrata su ulazili u rasprave zbog toga, ali on je uvek negirao da joj je neveran. Međutim, kad je Jovana saznala da je opet trudna, situacija se smirila i Mikić je opet postao brižan muž, kome je porodica na prvom mestu. Kad je videla dokaz njegovog neverstva u novinama, nije joj bilo lako, pogotovo jer je u drugom stanju, ali razvod ne želi ni da razmatra. Odlučila je zbog dece da pređe preko toga i pruži mu drugu šansu. Upravo je zbog toga otišla kod svojih roditelja - da bi se malo distancirala i pobegla od brojnih spekulacija. S Mikićem je konstantno na telefonskoj vezi, a on je ubeđuje da više neće viđati švalerku i da će joj opet biti veran - otkriva naš izvor.

Podsetimo, biznismen je oko Uskrsa započeo tajnu ljubavnu romansu sa 25-godišnjom S. M., koja radi kao sekretarica u njegovoj firmi. Tada su bili na putu u Parizu, a nedavno su nekoliko dana proveli u Sarajevu, gde su takođe viđeni. Takođe, uhvaćeni su zajedno u jednom restoranu. gde nisu krili strasti, pa su se čak i ljubili, a Kurir je došao u posed tih fotografija.



MARIJA DEJANOVIĆ

Briga je za bivšeg

Sneki Daki uživa u Crnoj Gori foto: Damir Dervišagić Snežana Dakić, koju je Vladimir svojevremeno prevario sa sadašnjom suprugom Jovanom, sa ćerkom Laurom uživa na Crnogorskom primorju. Pokušali smo u više navrata da kontaktiramo s voditeljkom i zatražimo joj komentar povodom novonastale afere, ali nije se javljala na telefon. Pretpostavljamo da namerno nije odgovarala na naše pozive jer je odavno precrtala prošlost, kao i oca svoje ćerke.

