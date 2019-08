STALNO MI PRIČA KAKO ZELENILO OPUŠTA, KOD KUĆE NON-STOP GLEDAMO FUDBAL! Egelja otkrila šta se sve dešava iza zatvorenih vrata sa 16 GODINA STARIJIM TRENEROM ORLOVA!

Voditeljka Marija Egelja uživa u ljubavi sa 16 godina starijim trenerom Ljubišom Rankovićem. Nedavno, par je za njen rođendan bio u poseti Parizu, gde će se, kako kaže, zasigurno vratiti još koji put.

"Namestila sam da to putovanje bude za moj rođendan i uživala sam, vratićemo se sigurno u Pariz. Nisam tamo duvala svećice, već sam to uradila na proslavi u Beogradu. Poželela sam zdravlje i sreću, to je nešto što nam je potrebno, ali i da vlada pozitivna atmosfera", iskrena je voditeljka.

S obzirom na to da joj je dečko uspešan trener, o tome kako se ona snalazi na terenu rekla je:

"Nisam ga nikada izazvala na megdan jer zaista je glupo pričati o nekome ko se profesionalno time bavi. Moja porodica je sportska i odmalena sam takva, ne samo zbog izabranika, doduše, sada malo više volim fudbal. Uvek mi dečko kaže da zelenilo opušta, pa kod kuće non-stop gledamo fudbal. Zanimljivo je i volim fudbal da gledam. Posebna je atmosfera kada uživo pratiš", priznaje Egelja.

Što se tiče izlazaka, Marija ima dobru taktiku.

"Ponekad se desi da se posle izlaska odmorim dva ili tri sata, pa odem na posao i nakon toga ceo dan prespavam. Ipak, trudim se da što manje ima tih izuzetaka. Tokom leta se više izlazi, ali ja to forsiram jer onda to čoveku dosadi. Beograd je prestonica najboljeg provoda, tako da miksujemo muziku. Prvo počnemo sa stranom, pa domaća, nakon toga narodnjaci", rekla je voditeljka koja tvrdi da je u provodu odmerena, ali i vesela.

"Ne lomim čaše ali budem vesela, posebno kad izađem sa određenim krugom drugarica. Nikoga tada ne primećujemo, đuska nas desetak. Sutradan, čak iako sam umorna, probudi se profesionalizam u meni. To je ta nit kada vidite kameru. Imam tu odgovornost. Gledaoci ne zaslužuju da mi budemo namršteni. Vrlo dobro se lažni osmeh prepozna. Čak i kada mi nije sve po volji, trudim se da to ne prenosim na gledaoce."

Marija Egelja napravila je i zanimljivu komparaciju vremenske prognoze sa svojim životom! Otkrila je kada je vedra, a kada ume da se naoblači.

"Kada me pitaju kakvo je vreme, uvek je najbolje reći 'promenljivo'. Radeći vremensku prognozu, naučila sam da ne možete uvek biti vedri, veseli i pozitivni, nasmejani. Imam i ja taj period kada dune vetar, pa se malo naljutim. Ipak, posle kiše uvek dođe sunce, a ponekad bude i duge (smeh). Na poslu se trudim da uvek budem vedra, čak i kada je oblačno, moramo biti vedri. Sa drugaricama sam uvek vedra i nasmejana. Što se tiče ljubavi, trudim se da budem vedra i vesela. Naiđe poneki oblak, ali je bitno da sve to brzo prođe. Kao ljubičica u proleće sam kada mi je sve taman, uglavnom kada sam na nekom putovanju. Ne može da me iznervira ni gužva u Parizu, ni što je puna plaža u Rovinju, ni toplota u Abu Dabiju", zaključila je Marija, koja je napomenula da krajem avgusta odlazi na odmor upravo u Abu Dabi.

