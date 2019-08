DARA ŽICKA ZA PREVOZ PO BUDVI! Bubamara lagala da bi se vozila limuzinom: Htela kola Ćazimove bivše, pa izvisila!

Dara Bubamara se na sva usta hvali kako nosi firmiranu garderobu, vozi skupocene automobile, odmara se u eksluzivnim letovalištima, ali zato kao zmija noge krije da po Crnogorskom primorju žicka za prevoz.

Kako Kurir saznaje, pevačica je prošle nedelje boravila u Crnoj Gori gde je nastupala, ali po svemu sudeći nije imala kako da se odveze od aerodroma u Tivtu do Budve, a taksi joj je izgleda bio skup. Zato se novosadski zvrk dosetio toga da zloupotrebi ni manje ni više nego poverenje bivše devojke Ćazima Osmanija, manekenke Mande Popović.

AKO PROĐE,PROĐE

Naime, ona je pevačici prošle godine poslala luksuzno vozilo kada je gostovala na primorju, ali ovoga puta Popovićeva nije ni znala da Dara dolazi.

foto: Privatna Arhiva

- Dara Bubamara je pozvala broj luksuznog budvanskog hotela u kome Manda uvek ima limzinu na raspolaganju, a koji je očigledno zapamtila kada joj je manekenka svojevremeno organizovala prevoz do aerodroma. Zato je zvala pre nego što je poletela i nije ni pitala da li ima slobodnih automobila, nego je slagala da je Mandina gošća i da po nju pošalju vozilo da je sačeka kada sleti. Ljudi nisu proveravali nego su joj verovali na reč i poslali su auto - priča naš izvor i dodaje da je frka nastala a kada je Manda pozvala hotel.

Voli sve što vole mladi, ali ne i da plati... Dara Bubamara foto: Sonja Spasić

- Ona je VIP klijent u tom hotelu i na raspolaganju ima limuzinu u svako doba. Interesantno je da joj je auto trebao baš kada je otišao da čeka pevačicu! Tada su joj zaposleni saopštili da nema vozila jer čeka njenu gošću - Daru Bubamaru. Začuđena Manda je rekla da Dara nije njena gošća i zahtevala da povuku vozilo, što su oni odmah i učinili. Kada je Dara sletela i videla da nema vozila, poludela je. Odmah je pozvala hotel i pitala šta je s vozilom. Tada su joj rekli da su saznali da ona nije Mandina gošća i poručili da sebi nađe prevoz ili da ide autobusom. Dara je pokušala da se opravda, a kad je shvatila da nema kud, kud spustila je slušalicu - završava naš sagovonik, čije navode nam je potvrdila i Manda Popović, ali nije želela detaljnije da govori na ovu temu.

IZGOVORI

- Svako treba da odgovara za svoje postupke, tako da tu situaciju ne bih da komentarišem - kratka je bila Popovićeva, dok je Dara sa osmehom pokušala da se opravda.

Isterala Daru na čistac... Manda Popović foto: Privatna Arhiva

- Čuj, meni problem da platim auto. Pa, mene cela Crna Gora obožava. Ko da je to neki skandal. Normalno da ću da tražim auto, pa neću da idem peške od Tivta do Budve. Znate šta, ne želim da se bavim budalaštinama u tom smislu da li mi je neko poslao prevoz ili ne. Ja kod kuće imam ceo vozni park i sad kao meni problem da sednem u taksi. Opuštena sam žena i normalna, boli me k... za sve ostalo - rekla je Bubamara za Kurir.

Nezgodna TUKLA ANU NIKOLIĆ ZBOG OSMANIJA foto: Ana Paunković Manda Popović u Crnoj Gori važi za opasnu ženu i ume da bude jako nezgodana ako joj se neko zameri. Podsetimo, dok se zabavljala sa Ćazimom Osmanijem, manekenka je počupala i prebila Anu Nikolić u jednom hotelu jer se muvala sa njenim tadašnjim dečkom. Slučaj je završio na sudu, a Popovićeva je pre dve godine raskinula vezu sa Osmanijem.

