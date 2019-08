ELVIS BAJRAMOVIĆ, PRVA TRUBA SABORA U GUČI, ZA KURIR: Pobedu sam sanjao pre sedam dana!

Elvis Bajramović iz Bojnika prva je truba i pobednik ovogodišnjeg Sabora trubača u Guči!



Korpulentni trubač na vest da je najbolji među kolegama, da je pobedio u Guči, radovao se kasno preksinoć kao dete, a onda je za Kurir otkrio:

- Pre sedam dana sanjao sam sve ovo, verujte mi, Bog mi je svedok da sam pobedio u Guči, da sam najbolji, san mi se ostvario. Ne mogu da verujem svojim očima i ušima šta se dešava! Radili smo naporno, sada ne postoje reči kojima mogu opisati svu sreću - rekao nam je Elvis.

Trubu je, kaže, učio da svira od svog dede, majčinog oca, a već ima naslednika, sina trubača koji svira sa njim u orkestru. Elvisov otac Safet pobedu sina dočekao je sa suzama u očima. Slavilo se preksinoć i u Bojniku, u Leskovcu, širom juga Srbije.

- Moje srce je večeras kao kuća. Ponosan sam na mog sina - rekao je Safet novinarima.

Zlatna truba Guče, najbolji po odluci žirija publike ove godine, jeste trubač Siniša Stanković iz Zagužanja.

- Punih 27 godina dolazim u Guču, nijedna nagrada za to vreme, a onda Zlatna truba. Bio sam šokiran, nisam poverovao u prvom trenutku, a onda - radost do neba! Čitave noći oka nisam sklopio od uzbuđenja. Moj otac je tenorista, trubač, mislio je da i ja budem tenorista, ali, kad me je čuo, otac mi je kupio trubu... Onda su me čuli Esma Redžepova i njen suprug Stevo Teodosijevski, kod njih sam bio 12 godina. Moji snovi su ostvareni, ja sam srećan čovek - kaže Siniša i dodaje da je u Zagužanju sinoć bio pravi lom posle vesti da Zlatna truba Guče stiže u njihovo selo.



Najbolji orkestar Sabora trubača ove godine je orkestar Timočki veseljaci, a njima je pripala i nagrada „Od zlata jabuka“ za najizvornije muziciranje. Drugi orkestar je Stefana Mladenovića, treći Bojana Krstića. Druga truba Sabora je Bojan Ristić, treća Marko Gligorijević. Najbolji bubnjar je Slaviša Stamenković, basista Aleksandar Jović, tenorista Igor Ristić. Nagrada za najbolje odsvirano kolo pripala je orkestru Vladimira Ivanovića, a za pesmu Stefanu Mladenoviću.

Promene DOGODINE SABOR SEDAM DANA

Odluka da se Sabor vrati u crkvenu portu pokazala se kao dobra, kaže Milivoje Dolović, predsednik opštine Lučani, i najavljuje promene za sledeću godinu: - Dogodine ranije krećemo sa promocijom Sabora. Iduća godina je godina jubileja, rođendan Guče, slavićemo čitave godine, imaćemo promocije širom Srbije, a završna proslava, 60. Sabor trubača, trajaće sedam dana, od 10. do 16. avgusta.

Zvezda DEJAN PETROVIĆ POCEPAO NEBO

Pred ponoć Guča je od silnog sveta koji je izvirao sa svih strana pucala po svim šavovima. Tesno je bilo pod šatrama, u čuvenoj „Broćića avliji“ svirala je Zlatna truba Sabora Siniša Stanković, igla nije imala gde da padne. Kod Spomenika trubaču pet-šest orkestara na jednom mestu, čuli su se samo najbolji... foto: Zoran Šaponjić

U crkvenoj porti iza ponoći svirao je majstor Dejan Petrović. A kad Dejan svira, on cepa nebo iznad varošice! Koncert je počeo himnom Bože pravde, Guča je na trenutak zastala, i Srbi i stranci podigli su tri prsta u vazduh. - Guča je neponovljiva, svaki koncert je posebna inspiracija - rekao nam je Dejan pre koncerta.

