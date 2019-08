OTAC JU JE NAPUSTIO SA 6 GODINA, A RUSKI TAJKUN JOJ NUDIO SUVO ZLATO ZA JEDAN DAN S NJOM! Zorana je grcala u BEDI, imala je 8 godina kad je uzela NOŽ u ruke, a danas izgleda kao milion dolara (FOTO)

Zorana Stefanov, učesnica "Pinkovih zvezda" i bivša zadrugarka, iza sebe ima teško detinjstvo, a nakon što ju je otac napustio, odrasla je uz puno ljubavi majke i svoje dve sestre i dva brata.

Imala šest godina kada je otac Dejan napustio njenu majku Žaklinu, četvoro braće i sestara i nju, i otišao u inostranstvo.

Kako je Zoranina majka ostala da se sama stara o petoro male dece, mlada pevačica ne skriva da su nekada živeli u oskudici, te da su imali pomoć i podršku od Zoranine bake i dede po majci, koji su bili tu kad god da zatreba.

Sa samo 8 godina je bila primorana da uzme nož u ruke i da brani sebe, majku, sestre i braću. Njena majka Žaklina govorila je jednom prilikom za Pink portal o svim strahotama koje su prošli zbog njenog supruga, a Zoraninog oca:

- Zorana je bila u situaciji da je ugrožena od svog oca, branila je majku, ali i sebe. To je bila jedina stvar koja je mogla da njega uplaši i zaustavi i da ga prekine u nekoj njegovoj nameri koja je bila mnogo opasnija od samog noža koji je držao u ruci. Ja kao majka uvek ću da odbranim svoju decu, a kad imaš petoro dece onda ćeš da ugroziš i svoj život ako treba, bolje da ja platim nego moja deca. Kada imate toliko dece, bitno je da znate šta vas čeka u tom okruženju u kakvom smo mi bili - ispričala je njena majka.

Pevačica o ocu retko priča, a nedavno se rasplakala pred kamerama:

- To je jedan čovek koji meni nije potreban u životu. Kada me neko pita o mojoj porodici, spomenem svoju majku, braću i sestre - rekla je ona kroz suze svojevremeno u emisiji "Zadruga - narod pita". Inače, nakon uspeha u karijeri mediji su saznali da se Zorana svidela ruskom biznismenu, a ona je to i potvrdila.

- Dobila sam poruku na duštvenim mrežama od ruskog biznismena. On je želeo da mi pošalje nakit, garderobu na kućnu adresu. Želeo je i jahtu da mi pokloni samo da dođem kod njega na nekoliko dana. To je inače naš čovek koji već godinama živi u Rusiji. Ja nisam želela da zalazim dublje u te razgovore i naravno da sam ga odbila. Svojim učešćem u "Zadruzi" pokazala sam da nisam jedna od takvih devojaka, i stvarno ne znam odakle je nekome palo na pamet da mi tako nešto predloži - priznala je Zorana.

