PRODAO DUPLEKS ZA VILU OD 200.000 € U DIPLOMATSKOM NASELJU! Ima 2 dvorišta, bazen, a pravo iz kuće izlazi na terene za trčanje! OVDE ŽIVE ROKVIĆI (FOTO)

Do sada smo više puta imali priliku da vidimo kako izgleda dom Marinka Rokvića, ali samo prednju fasadu. Dvorište i ostatak kuće Rokvići nisu fotografisali, pa je naša ekipa odlučila da poseti njihov komšiluk i napravi nekoliko fotki. Nije bilo baš jednostavno da dođemo do Marinkovog dvorišta jer smo morali dosta da pešačimo po Košutnjaku, ali uz pomoć komšija nekako smo uspeli da stignemo do cilja.

Dom na ekskluzivnoj lokaciji foto: Nemanja Nikolić

- To su ove kuće u nizu, sve su iste, imaju čak i dvorišta ista. Marinka često viđam ovde na Košutnjaku, stalno trenira i trči ujutro kad ustane. Ponaša se sasvim uobičajeno, jednom smo čak i popričali opušteno. Ljubazan je čovek - rekla nam je jedna gospođa koju smo zatekli u šetnji sa psom na sportskim terenima.

zna šta valja Stan na Novom Beogradu pevač je zamenio kućom u prirodi foto: Nemanja Nikolić

Rokvići, kao i njihove komšije, poseduju dvorište na dva nivoa. U donjem se nalazi bazen, dok je u gornjem garnitura za sedenje. Iz dvorišta se izlazi pravo na terene za trčanje, kao i ogroman prostor u kojem su postavljeni golovi za fudbal. Kako se ranije pisalo, ova luksuzna kuća Marinka je koštala 200.000 evra, što nas ne čudi s obzirom na to da se nalazi na dobroj lokaciji. Pre toga porodica Rokvić živela je u dupleksu na Novom Beogradu, koji su prodali i kupili dva manja stana u tom delu grada.

kutak za relaksaciju Iza vile je garnitura za opuštanje gde Rokvići najčešće leti ispijaju kafu foto: Nemanja Nikolić

- Reč je o stanu velike kvadrature, pa mu je trebalo nekoliko meseci da pronađe kupca. Kad ga je konačno našao, sinovima Nikoli i Marku kupio je nekretnine koje su oni odabrali, a za suprugu i sebe je pazario kuću u Diplomatskom naselju. Sviđa mu se kraj u kojem sada živi, posebno jer mu je sve u blizini. Do centra grada stiže za desetak minuta, a isto toliko mu je potrebno i do Novog Beograda, gde mu žive sinovi - rekao je tada izvor blizak pevaču.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević Foto: Nemanja Nikolić,Marina Lopičić

foto: Promo

Kurir