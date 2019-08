EVO ŠTA SE DEŠAVALO U NADEŽDIMOM STANU! SVI DETALJI INCIDENTA! Toma brutalno prebio pevačicu zbog PARA i LJUBOMORE!

Nadeždu Biljić prošle noći navodno je pretuka dečko Toma Panić.

foto: Sonja Spasić

Naime, pevačica je bila gošća u emisiji "Zadruga-Narod pita", te se nakon završetka uputila u klub gde se nalazio Panić. Prema Nadeždinim rečima, Toma se poljubio sa drugom devojkom, što je nju iznerviralo. Nakon što su otišli u stan, zbog njene ljubomore, govori Nadežda, Panić je pretukao, te je pozvala policiju i zatim su ga priveli.

foto: Printscreen

"Ništa, pretukao me je, priveli su ga. Desilo se da je flertovao sa devojkama, poljubio se na blic sa jednom. Neka devojka je imala problem, ja sam ga pitala zašto to radi na moje oči i pošto sam ja kao ljubomorna, se desilo to. Moj ključ je bio kod njega, a on duguje neke pare. Ubeđuje me da to nije tačno, pa kad smo otišli u stan, onda se ovo desilo", izjavila je Nadežda.

Kurir.rs/Pink/Foto Sonja Spasić

Kurir