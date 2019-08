NADEŽDA DOŠLA POD LEKOVIMA U EMISIJU SA MAJKOM POD RUKU, GRCA U SUZAMA I DRHTI JOJ GLAS: Nikad me niko ovako ZVERSKI nije tukao, više neću imati NIKOGA u životu!

Nadežda Biljić je vidno potresena došla u emisiju u pratnji svoje majke Slavice, a sve vreme je plakala.

Prvo je počela da priča Nadeždina majka, koja je svom mužu tek uveče saopštila šta se desilo.

foto: Printscreen/TV Pink

"Ja sam u horor filmu, ne mogu da verujem da jo se to desilo ponovo. Nisam smela da kažem mužu jer znam kako će da reaguje. Stigla sam u Beograd kasnije, jer su me ubedili njeni drugarica i drug. Nadežda se plašila da će doći do incidenta, a ja mu ništa ne bih uradila, za to postoje nadležni organi. Ovo mi je kao ružan san", rekla je Slavica ,a Nadeda nastavila priču.

foto: Printscreen/TV Pink

"Izvinite što mi drhti glas, pod lekovima sam. Nisam došla da pravim reklamu, ne znam, desilo se da smo popili, smetalo mi je što je flertovao, šta se desilo u njegovoj glavi. U mom stanu ne postoji staklena flaša, već čaša koja se obila o zid, on ju je polupao. Tukao me krvnički i zverski i govorio da sam narkomančina i da treba da se lečim, a ništa mu nisam uradila. Stan mi je katastrofa, još uvek sam zbunjena, ali ne želim više nikada očima da ga vidim, da mu ide sve, da bude najsrećniji, a najviše ih volela da ga sretnem sa njegovim ženskim detetom. On je meni govorio da je tu neku devojku poljubio u nos, čelo... Ima još dosta stvari o kojima neću da pričam, a vezane su za njegov život. Hvala svim mojim kolegama i MUP koji je reagovao iste sekunde i timu humanista, čiji sam član. Hvala i Tominoj mami, koja se vidno potresla zbog mog stanja i koja je divna žena, a poručujem joj da se ne sekira. Osećam se kao kuče, poniženo, jadno, bedno i odvratno, osećam se kao ker, džumara pored kojeg prođes i šutneš ga", rekla je Biljićeva u "Narod pita" i dodala:

foto: Printscreen/TV Pink

"Koliko god da sam ljubomorna, nisam zaslužila ovakve psihičke i fizičke povrede. U životu više neću imati nikoga. Imao je problem sa tim da on bude muško, a ja žensko. Bravo, Tomo Paniću, ispao si muško. U životu me niko ovako zverski nije tukao, nikada neću zaboraviti. Nije mi palo na pamet da će da me izudara, mislila sam da ćemo se svađati. Govorila sam: "Ljubavi, u pravu si", a on je galamio."

foto: Printscreen/TV Pink

"Bacao me po podu, krevetu, nisam mogla da pobegnem. Ne mogu da verujem da je to čovek o kom sam pričala sinoć. Izgleda da je u meni problem, biram pogrešne muškarce. Ja ovo nisam očekivala", izjavila je pevačica u suzama.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Pink

