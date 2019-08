IMA JAKE MUČNINE, NE JEDE I NE PIJE! TRPI STRAŠNE BOLOVE! Nikolija na ivici ANOREKSIJE, povlači se sa estrade?! ŠOK!

Nikolija Jovanović nije se zaustavljala celo leto na Crnogorskom primorju.

Ona je spajala i po pet nastupa nedeljno bez slobodnog dana, da bi na kraju potpuno oslabila imunitet i da bi joj se to sve ozbiljno odrazilo na zdravlje, a pre svega na želudac.

foto: Instagram

- Nikolija je želela da nakon porođaja brže bolje povrati vitku liniju, pa je non stop gladovala i za kratko vreme vidno smršala. Ona je sada bukvalno na ivici anoreksije, a samim tim imam i konstantne probleme sa želucem. Ima jake mučnine, a kada se i natera da nešto pojede, trpi strašne bolove. Još kada se na sve to doda da nedeljno radi pet dana, jasno je zbog čega je njen imuni sistem oslabljen i krva slika loša - otkriva izvor "Sveta" i dodaje da je upravo to razlog što je batalila pevanje.

- Nikolija nije htela da sluša ni svoju majku Vesnu, ali ni supruga Relju, sve dok se nakon nastupa nije onesvestila. To je bila kap koja je prelila čašu i zbog koje se ona dozvala pameti. Rekla je svom menadžeru da će napraviti pauzu u pevanju i nastupima dok se ne oporavi, i da će naredne tri nedelje provesti na moru, ali i po lekarima - zaključio je izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Svet/Foto Printscreen

Kurir