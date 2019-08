ZAPOČEO JE KARIJERU 1985. GODINE U SPRSKOJ PRESTONICI: Hari Mata Hari otvorio DUŠU, pa uporedio Beograd i Sarajevo!

Hari Mata Hari često je u Beogradu, a kaže da ne voli da se eksponira u medijima.

Ipak, svoj poslednji dolazak u srpsku prestonicu, za koju kaže da mu je "relaksacija od Sarajeva", nije mogao da ostane nepropraćen medijski, jer je Hari ovog puta došao iz poslovnih razloga.

"Vezan sam za Beograd. Meni je Beograd neka vrsta relaksacije od Sarajeva. U Sarajevu sam stalno. Bez Sarajeva ne mogu. To je nešto što je meni najdraže, moj rodni grad. Sarajevo me smoždi, slomi me. U Sarajevu mi uvek fali jedan sat, a Beograd mi je relaksacija. Kao da dođem na Havaje. Tako ja doživljavam Beograd. Beograđani su mi uvek bili dobri domaćini. Ja sam svoju karijeru počeo u Beogradu još davne 1985. godine", priznao je Hari.

foto: Damir Dervišagić

