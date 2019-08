SRPSKU PEVAČICU JAVNO PREVARIO DEČKO, PLAKALA JE I PATILA, A PONOVO JE SREĆNA: Bursaćeva iskreno o LJUBAVI, ali i zbog čega će opet u MANASTIR!

Aleksandra Bursać imala je buran ljubavni život, a sada je otvorila dušu o novoj simpatiji.

Pevačica nije želela da govori o tome ko je njen novi izabranik, osim da je u pitanju jedan sportista.

"Mislim da se oni plaše nas žena, pevačica. No, neke koleginice preteruju i prelaze granicu i onda svi pomisle da smo sve takve, a u stvari ima dosta normalnih. Biti pevačica je stresan i težak posao", naglašava ona, koja je imala težak ljubavni period kada je višegodišnju vezu sa dečkom Zoranom Uglješićem raskinula zbog njegovog neverstva.

foto: Dragan Kadić

"Ljubav je znala da me povredi, ali ujedno me je ojačala. Bila sam jako loše, ali sam sada dobro. Zasuze mi oči od tog perioda. Prošlo je sve - i šta te ne ubije, to te ojača. Obazrivija sam prema muškarcima. Sada sve razumom. Baš me je direktor Saša Popović pitao: "Aleksandra, da li si se zaljubila?" Rekla sam da ne i da sada uživam sama. Svakom mogu da dam šansu, ali da prethodno dobro razmislim. Ne želim neozbiljne ljude oko sebe", iskrena je pevačica, koja je ranije mir pronalazila obilazeći manastire.

"Planiram opet da idem u manastir, da malo sebe da ispunim, da se pročistim i pronađem mir", naglasila je ona.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir