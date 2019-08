IZA REŠETAKA JE BIO 2 PUTA, 2003. NIJE IMAO PREBIJENE PARE: Boban Rajović progovorio o BURNOJ PROŠLOSTI, a evo na šta je potrošio 10.000 EVRA!

Pevač Boban Rajović retko govorio periodu kada je zbog saobraćajnih prekršaja boravio iza rešetaka u stranoj državi, a sada je po prvi put otvoreno priznao kako danas gleda to razdoblje u životu.

"Bilo je raznih problema kod mene i to je neka ljudska karma. Imao sam teških trenutaka, ali sada kad sam zreliji, ne stidim se nijedne sekunde svog života. Imao sam nekih pubertetskih nestašluka, tako da sam bio iza brave jedno dva puta, ali i to je za ljude. Mnogi kažu ko nije bio u zatvoru, nije probao nešto pravo u životu. Mada, taj moj boravak u zatvoru je bio nešto sasvim bezopasno i glupo. U svakom slučaju to me je opametilo i osnažilo", kaže pevač i otkriva kako vaspitava svoju decu.

"Daleko bilo. Decu vaspitavam u skroz suprotom smeru. To je bila neka moja brzopletost i neki trenuci u mladosti. Svo troje moje dece su daleko od toga, oni su sportisti i ne vraćamo se na te teme", kaže on.

Rajović priznaje da je u jednom periodu bio na ivici finansijske egzistencije.

"Imao sam mnogo teških trenutaka, smatram da je možda ta 2003. godina bila presudna. Tada mi je i najviše bila uzdrmana porodica. Imao sam dve male ćerke, a sin je imao samo dve godine. Dok sam ja bio u Beogradu, oni su živeli u Danskoj. Izdešavalo se svašta privatnom planu, ostalo se i bez

novčanih sredstava, imao sam ogromne dugove i taj period između 2003. i 2007. mi je bio najteži. Posle toga sam snimio pesmu "Usne boje vina" i pokrenuo se", iskren je Boban i dodaje da ne praktikuje da štedi novac:

"Neverovatno, ali volim da potrošim sav novac koji imam. Nisam neko ko voli da kupuje skupe vile i stanove, već živim za trenutak i onda volim da potrošim sve. Gledam samo da mi porodica oskudeva i da nemam grižu savesti - da njima nešto fali", rekao je Rajović.

Rajović otkriva kako je za samo jedno veče potrošio čak 10.000 evra.

"Imao sam samo 19 godina i mislim da sam tada upoznao moju dragu ženu u jednoj diskoteci u Danskoj. U tom trenutku sam imao jedno 100.000 kruna kod sebe, to je oko 10.000 evra. Bio sam u nekom fazonu da se pokažemida šarmiram sadašnju suprugu. Bilo je tu jedno 150 naših Jugoslovena u klubu, a ja sam rekao konobaru da svima donese piće i platio ceh. Jednostavno sam želeo da osetim i to u zivotu i kažem sebi i to sam uradio - častio celu kafanu", izjavio je pevač.

