PRIJATNIJE ME JE SLUŠATI, NEGO GLEDATI: Nataša DNK otvorila dušu o IZGLEDU, mužu, a evo kada joj je bilo EKSTREMNO NEPRIJATNO!

Nataša Aksentijević važi za jednu od najharizmatičnijih voditeljki, a sada je odgovorila na nekoliko pitanja.

Poznata je po tome što je vodila emisiju "DNK", a sad je progovorila o kuvanju, suprugu i svojoj duhovitosti.

Kada je kuvanje u pitanju, da li su deca zahtevnija ili suprug?

- Suprug. Jer su deca još dovoljno mala pa možete da im podvalite i kada je ishrana i sve drugo u pitanju. A suprug se žali što jako dobro kuvam pa on polako iz kategorije zgodnog muškarca prelazi u debeljuškastog tipa srednjih godina.

Da li je duša najbitnija kod muškarca?

- Ko priča o duši? Ja pričam o lovi (smeh). Šalim se. Svako voli da izgleda lepo i da se dobro oseća u svojoj koži. Ako se muškarac dobro oseća sa malim stomakom i može da bude samouveren, on može da bude šarmantan. Znam neke koji imaju mali stomak i ne prolaze dobro kroz žena, a neki sa velikom stomakom super prođu. Možda imaju veliki novčanik. Ne znam.

foto: Printscreen

Koliko ti je fizički izgled bitan?

- Jako. To se po meni vidi, ja dosta vežbam. (smeh). Ne treba prelaziti granice ukusa, da ne budete vulgarni. Ima ljudi koji su u treningu, pa budu vulgarni u odabiru garderobe i načinu pokazivanja svog tela. Ja sam uvek bila na sreću, a nekima na nesreću, tip kojeg je uvek prijatnije slušati nego gledati. I meni je važno šta imam da kažem. Mada, volela bih da u jednom delu života dođem u situaciju da samo premeštam nogu s jedne na drugu, da trepćem i da svi to gledaju. Možda je to zabavno.

foto: Marina Lopičić

Koliko ljudi od tebe očekuju da uvek budeš duhovita?

- Možda to i očekuju, ali ja ne dajem pet para na ta očekivanja. To bi bilo isto kao kada biste sedeli u društvu, gde je moj drug vulkanizer, a onda neko dobaci: "Jao, možeš da mi promeniš gume dok pijemo piće?" Kao i ono: "Glumac, ajde budi smešan, reci nešto zabavno!" Ali s druge strane, neko ko ima taj dar, talenat, on ima i potrebu da se nametne, da bude u centru pažnje. To je jedna vrsta male dijagnoze gde vi neprestano želite da vam drugi aplaudiraju. Ne poznajem glumce koji bar u nekim situacijama, ne kažem uvek, vole da su zabavljači.

Koliko se puta dešavalo da prođeš ulicom a da ljudi u tebe pilje, pokazuju prstom?

- Često. Imam prijatna iskustva, priđu mi, zamole da se fotografišu. Jednom mi je stvarno bilo neprijatno. Žena je neprestano išla za mnom i disala mi za vratom i gledala šta sve kupujem. Na kraju me je kod kase pitala zašto nisam uzela tunjevinu koja je na akciji. Ali, opet to je njeno pravo. Niko me nije terao da budem prepoznatljiva širokim narodnim masama. Svako ima pravo da se ponaša kao da me poznaje. Jer vi ste na ekranu u kućama svakodnevno, poistovete se sa vama.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir