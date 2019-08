BILO JE 40 ŽENA KOJE SU RADILE ZA MARKA MILJKOVIĆA: Luninog dečka optužuju da je MAKRO, a otkrivene su tajne njegovog POSLA pre rijalitija!

Aleksandra Subotić je prozivala Marka Miljkovića da u Beogradu nije imao gde da spava već da je spavao u automobilu. Marko je zaključio da je Subotićevoj tu priču plasirao njegov bivši prijatelj.

"On i ja smo završili bilo kakvu komunikaciju. A što se tiče "golfa dvojke", ja to u životu nisam vozio. To je još jedna od budalaština. Ja sam imao jako težak posao pre Zadruge. Ja sam često išao u Švajcarsku. Često sam radio tamo. Dešavalo se da ne mogu da izdržim da vozim ceo put i onda zadremam u autu, pored auto-puta i nastavim dalje. Naporno je to sve bilo. Svako ko vozi 1.500 kilometara, treba mu malo predaha", rekao je Marko.

Često su Marka napadali da je ranije radio kao makro.

foto: Printscreen/Premijera

"Malo mi je glupo zbog moje porodice i mojih prijatelja što moraju da čitaju takve stvari. Svestan sam gde sam ušao, svestan sam da sam okružen budalama u rijalitiju i da su to ljudi koji su spremni da izmišljaju svakakve gluposti. Ma, kakav crni makro?! Bilo je tih nekih 40 devojaka koje su radile za mene. To je bilo u tom periodu kada sam radio u Švajcarskoj. To je bilo 40 devojaka koje su radile pošten posao. Priznajem, radili smo na crno. Jesmo radili na crno, ali to nema nikakve veze sa podvođenjem. Devojke su radile pristojan posao, devojke su radile kao hostese u srpskim klubovima i to mogu mnogi klubovi u dijaspori da potvrde i to mogu mnoge devojke koje su radile za mene da potvrde. I sve se to dobro zna i nema potrebe ja tu nešto specijalno da se pravdam", izjavio je on i dodao da je u rijaliti ušao da bi se smirio.

"Imam neke ideje i planove šta ću dalje da radim, ali neću to sada previše da otkrivam. I dalje ću verovatno biti u nekom poslu oko klubova jer taj posao dobro znam, ali šta tačno, to ću otkriti kada dođe vreme za to", zaključio je Marko.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/nemazabranjenih, Foto: Sonja Spasić

Kurir