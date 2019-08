BORBA POSLE RAZVODA! DRAGANA HOĆE DA UZME BRDO EVRIĆA OD BIVŠEG DA BI POVUKLA KRIVIČNU PRIJAVU: Isplivala prepiska, nije očekivala ovako BRUTALAN odgovor!

Siniša Dragutinović je prema njenim rečima, pretio Dragani Mitar kako će joj oduzeti starateljstvo nad zajedničkim sinom Jovanom.

Dragana je izjavila da joj je Siniša tražio da ona povuče krivičnu prijavu, a on će zauzvrat povući zahtev za starateljstvo nad sinom. Ipak, ona na to nije pristala, pa mu je poslala poruku sa svojim predlogom.

foto: Printscreen/Instagram

"Evo, ovako Siniša, čula sam se sa advokatom i ponudu koju ti nudim je sledeća - Da mi ostaviš u vlasništu automobil, da mi daš 20.000 evra da bi rešila stambeno pitanje za sebe i dete. To je moja ponuda, a ja ću povući krivičnu prijavu, ostaviti garažu i potpisati sporazumni razvod odmah i izaći ću iz stana u roku od sedam dana. Ako to nećeš da mi ispuniš, onda se vidimo na sudu i sud šta dodeli, to je to. Pozdrav", napisala je Dragana.

"Vidimo se na sudu. Pozdrav", odgovorio joj je Siniša.

foto: Printscreen, Printscreen/FB

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Facebook

Kurir