NAJVEĆI HITOVI EX-YU ESTRADE POSVEĆENI SU ŽENAMA! Evo ko su devojke za kojim su PATILE naše zvezde, a jedna je čak bila ćerka KOMUNISTIČKOG LIDERA! (VIDEO)

U popularnim folk i rok kompozicijama često se peva o ženama - Selma, Branka, Danka, Olivera, Ljiljana, Milica, Marina. Malo je poznato da je značajan broj tih eteričnih bića iz pesama zapravo utelovljeno u konkretne ženske osobe.

Pesmu "Selma" iz rane faze grupe "Bijelo dugme" napisao je pesnik Vlado Dijak, ne sluteći da će ona postati veliki jugoslovenski hit. Dijak je još davne 1974. godine pesmu dao Goranu Bregoviću da za nju uradi muziku. Bregović se oduševio pričom o devojci Selmi koja putuje da studira u veliki grad (Sarajevo), a tužni je mladić, pesnik, ispraća. Pokisli pesnik nosi Selmi kofere, preplavljen emocijama, ne zna šta bi joj rekao. Umesto uzvišene pesničke retorike, na rastanku on jedva promuca banalnu frazu: "Molim te, ne naginji se kroz prozor". Dvadeset godina kasnije igrom sudbine posle koncerta "Bijelog dugmeta" u Zagrebu, Bregoviću je prišla sredovečna žena. Bregović je bio šokiran kada je rekla da je baš ona Selma iz pesme Vlade Dijka.

I sam Bregović je nekoliko svojih kompozicija posvetio konkretnim devojkama. "Uspavanka za Radmilu M" posvećena je Radmili Mikulić, ćerki čuvenog komunističkog funkcionera Branka Mikulića, pesmu "Mogla je biti prosta priča" manekenki Ljilji Tici.

Bard narodne muzike Toma Zdravković imao je dve velike neuzvraćene ljubavi kojima je napisao nezaboravne pesme. Pesmu "Danka" posvetio je televizijskoj voditeljki Danki Novović, a "Ljiljanu" glumici Ljilji Blagojević. U jednom intervjuu Ljiljana je ispričala da je Toma glumio sa njom u seriji "Doktorka na selu" i da joj je obećao pesmu. Ispunio je obećanje na sledećoj ploči, na kojoj se našla "Ljiljana".

Kompozitor Dragan Toković napisao je evergrin narodnjak "Volela me jedna Vranjanka" koju je pevao Staniša Stošić. U pesmi se prepoznala sada sedamdesetogodišnja Jelena Đorđević, koja je davne 1972. u Vranju upoznala Tokovića. Jelenu su svi u to vreme u Vranju zvali Lela Numerka, mnogima je slomila srce, pa tako i Tokoviću. Ali jedino je on napravio pesmu i to još kakvu.

Inspiracija pesniku Bori Đorđeviću za "Lutku sa naslovne strane" bila je Meri Cakić, legendarna beogradska starleta iz sedamdesetih godina. Na nekim od koncerata "Riblje čorbe" Meri je nastupala sa plesnom grupom "Ribetine", upravo kao neka vrsta scenske ilustracije pomenutog hita.

Kantautor Đorđe Balašević je bio veoma iskren u stihovima svoje pesme "Olivera", koju je posvetio svojoj supruzi, u kojoj kaže: "Drugi bi sve imalo smisao, ne bih svakoj pesme pisao, da sam znao da postojiš, Olivera". Suprugama Dubravki i Milici su pesme posvetili i Luis - "Dudo" i Dejan Cukić - "Ja te volim, Milice".

