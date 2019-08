SPUSTILI SMO GLAVE I MOLILI BOGA DA NAM METAK NE PROSVIRA MOZAK: Na grupu Tap 011 pucao SNAJPER po Bosni, bačen im suzavac, PLJUVALI čak i krv! JEZA!

Grupa "Tap 011", jedna od najpopularnijih bendova 90-ih, koju su činili Goca Tržan, Ivana Peters, Đorđe Pajović, Milan Bojanić i Petar Stupar, otrkili su tajnu iz zenita slave kada su u Bosni i Hercegovini jedva izvukli izvukli živu glavu!

"Dobili smo ponudu da pevamo u diskoteci u Banjaluci i to samo dva dana posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Iako su nas svi ubeđivali da se stanje smiri, krenuli smo i od Beograda do Banjaluke putovali smo 15 sati!

Putevi su bili izorani od tenkova, benzin smo kupovali po nekim dvorištima, u

kombiju nam je crklo grejanje ali sve smo to nekako podneli", prisetila se Goca 16. decembrsa 1995.

foto: Sonja Spasić

"Kad smo prolazili između Brčkog i Bijeljine, vozač nam je rekao da se sagnemo jer tu još uvek ima snajperista! Nismo mogli da verujemo šta se dešava, spustili smo glave i molili Boga da nam metak ne prosvira mozak.

foto: Printscreen/Youtube

Bacili im suzavac

Njen kolega iz benda Đole otkriva da su po dolasku u Banjaluku dobili otvorene pretnje.

"Vlasnik konkurentske diskoteke zvao je našeg menadćžera i rekao da bolje da ne pevamo jer nećemo dobro proći. Mi smo se na to oglušili i na pola nastupa bačen je suzavac. Oko 2.000 ljudi se gušilo, nama su lile suze. Pobegli smo kod di-džeja u zastakljeni deo. Jedan dečko me je izvukao napolje i dao mi da stavim sneg na oči kako bi me manje pekle. Ma bio je strašan prizor, neki su pljuvali krv", prisetio se Đole.

"Uprkos svemu, osećala se neka sreća u publici jer su vojnici tada skidali uniforme, okončao se rat i zvanično počelo primirje. Mi smo i sutradan

nastupili u tom klubu, koji prima 2.000 ljudi, a došlo je duplo više naroda! Pošto smo svirali dva dana, morali smo negde do prenoćimo i odlučimo se hotel "Bosna", gde pet godina nije radilo grejanje, niti je dotad bilo struje. Doneli su nam neke kvarcne peći, ali ništa ni pomoglo. Spavali smo obučeni, a probudili smo se sa injem u nosu!

foto: Sonja Spasić

