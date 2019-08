LEPA BRENA SE S VRATA DOHVATILA VENTILATORA! Svi detalji gala proslave rođendana Filipa Živojinovića! (FOTO)

Najstariji sin Bobe Živojinovića, Filip, proslavlja 34, sa na gala proslavi u jednom prestoničkom lokalu među prvima se pojavila njegova supruga, pevačica Aleksandra Prijović.

Pre nego što je otišla na zabavu, putem društvene mreže Instagram ona se pohvalila svojim stajlingom - mini belom haljinom vezanom u struku.

Aleksandra nikada nije krila koliko je zaljubljena u Filipa, te i ne čudi što je baš ona najveseliji gost. Pre nekoliko godina u jednoj emisiji ispričala je kako su se upoznali, te otkrila kako ju je oborio sa nogu.

"Mi smo se sreli u jednom klubu, gde mi je prišao i rekao kako bi mi bili super par, na šta sam se ja smejala i pomislila kako priča gluposti. Uopšte nisam reagovala na to. Sutradan mi se javio na Instagramu, počeli smo da se dopisujemo i od tada nismo prestali da se dopisujemo... Videli smo se par dana kasnije i nastavili smo da se viđamo. On je mnogo dobar i mnogo iskren. Ja mnogo cenim takve ljude, tako da me je time me je kupio od samog početka", rekla je kod Amidžija Aleksandra.

S druge strane Lepa Brena, osim dobrog raspoloženja, pokazala i je i da je ništa neće sprečiti da sve uredi kako treba za dobro slavlje svog posinka!

U beloj suknji, zvezda se dohvatila ventilatora još sa vrata, pa malo i preuredila prostor za slikanje.

