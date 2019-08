LUNA VIDELA SLOBINU BIVŠU! Radanović je nikad nije predstavio, a evo šta je Đoganijeva rekla o njoj!

Luna Đogani je u prvoj sezoni rijaliti programa "Zadruga" uplovila u romansu sa Slobodanom Radanovićem, koji je tada bio oženjen. Luna i Sloba su okusili "zabranjenu ljubav", koja nije dugo potrajala, a nanela je oboma veliku bol

Đoganijeva je dugo patila zbog Slobe, ali je uspela da ga preboli uz Marka Miljkovića, sa kojim je već sedam meseci u vezi. Radanović je, sa druge strane, bio našao drugu emotivnu partnerku, sa kojom je, pak, pre nekoliko dana raskinuo.

Iako mnogi nisu imali priliku da vide kako izgleda Slobina devojka, Luna i Marko su sasvim slučajno "naleteli" na ovaj ljubavni par u bioskopu. Đoganijeva je za Pink otkrila kako se osećala kada je ugledala bivšeg dečka sa tadašnjom devojkom, ali i kako joj izgleda Radanovićeva doskorašnja nežnija polovina.

- Meni je taj susret toliko bio smešan. Slatko sam se nasmejala. To je bila takva slučajnost da se sretnemo. Taj film se već prikazivao mesecima, ovo je bila poslednja projekcija i bilo je kasno. Izašli smo Marko i ja i jedan prijatelj da gledamo film. Sala je bila prazna i ja sam skontala posle nekog vremena da je on tu sa devojkom. On je silazio niz stepenice, ona ga je pozvala i on se okrenuo, ja sam ga videla, prošao je pored mene. Ja sam bila u šoku, počela sam da se smejem. Nismo se pozdravili, niti je to bilo normalno, kao neka scena iz filma. Prava španska serija. Videla sam i njegovu devojku, nisam je sad nešto zagledala, ali devojka je veoma lepa - rekla je Luna.

