ŠOK! CECA KONAČNO PRIZNALA U ČIJIM RUKAMA NAJVIŠE UŽIVA: Pevačicina INTIMA godinama je pod VELOM TAJNE, a EVO šta kaže o LETNJOJ ROMANSI!

Svetlana Ceca Ražnatović rešila je da progovori o svom emotivnom životu, o kome postoje mnoga pitanja, ali bez odgovora. Naime, pevačica je priznala da uživa kada je u muškim rukama, a radi se o njenom maseru.

- Mnogo poruka dobijam, pitaju me žene kako se negujem. Ja to ne krijem, radim na sebi. Moji saradnici su dugogodišnji, to je dugogodišnje poverenje. Sada sam krenula na laserske tretmane. Muškarac da li brine? Maser. Masaža je zdravlje, svima treba i svima prija. Pogotovo kada si pod stresom, to je nešto najbolje što možeš sebi da priuštiš - rekla je Ceca.

- Meni nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. Postoje ljudi koji su mi nebitni u životu, pa ne mogu da me povrede. Ne postoje na mojoj mapi interesovanja. Ja mislim da ja to svojim delima i pokazujem - istakla je pevačica.

Ceca je progovorila o ljubavnoj romansi o kojoj je pisalo u medijima.

- To su budalaštine. To je postalo više dosadno i iritantno (priče o emotivnom životu) - navela je Ceca u emisiji "Ekskluzivno".

