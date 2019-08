MILOŠ BOJANIĆ PRVI PUT O ŽESTOKOM SUKOBU S ROKVIĆEM: Marinko je g...o i žigolo, ojadio je Božen, a sad ima stariju bogatašicu!

Nema oproštaja: Prošlog Božića me je ogovarao. Pozvao sam ga da pitam u čemu je problem, opsovao mi je majku. Odgovorio sam mu da je mrtva, a on mi je ipak dvaput opsovao rekavši: „E, je*em ti opet mrtvu majku“, kaže folker

Miloš Bojanić dugo je krio svoj sukob sa Marinkom Rokvićem, koji se dogodio prošle godine na Božić. Međutim, u intervjuu za Kurir pevač prvi put govori o detaljima njihove svađe. Pored kolege kojeg ne podnosi, folker se osvrnuo i na odnos s drugim pevačima, ali otkriva i zbog čega ne bi odbio učešće u "Zadruzi 3".

- Željko Mitrović me je zvao još za prvu sezonu. Bilo mu je stalo da otvorim rijaliti i uđem u njega, ali sam bio sprečen. Ušao bih u "Zadrugu", ali ne zbog para, nego zbog Željka. Svi mi volimo pare, ali za to mi nikada nisu bile presudne. On vrlo dobro zna da sam u "Dvor" ušao samo iz ljubavi prema njemu, jer me je zamolio. Ovog puta, ako bi me Željko pozvao i ako bih znao da bi mu moje učešće značilo, učinio bih mu to. On je meni učinio neke bitne stvari u životu i njega ne mogu nikako da odbijem.



Novac vam je nebitan?

- Ne mogu da kažem da je nebitan, ali novcem niko ne može da me kupi. Ali znajući Željka, nikada me ne bi potcenio, a ja njega ucenio.



Pa šta je onda prepreka?

- Titov oldtajmer je prepreka. Trenutno radim na njemu. Moram do određenog datuma da ga završim, tako da bi jedini uslov bio da taj automobil ide sa mnom. Morao bih da ga dovršim u rijalitiju. Neka mi obezbede jednu prostoriju jer stvarno nemam obraza da ga razvlačim.

U kakvim ste odnosima sa Zoricom Brunclik nakon suđenja koje ste imali?

- Zorica i ja nikada nismo bili prijatelji, ali poštovali smo se kao kolege. Međutim, zbog sukoba u "Farmi" došli smo do suda. Sve je to prošlo. Ja nisam zlopamtilo, tako da joj opraštam jer je to hrišćanski.



Da li biste mogli da s njom obnovite odnos odranije?

- Teško pitanje. Nismo se družili, ali bili smo deci na svadbama, i to je to. Ne verujem da bih mogao.

Postoji li osoba na estradi sa kojom ne komunicirate?

- Postoji! Jedan jedini švaler, a to je Marinko Rokvić.



Zbog čega je došlo do svađe među vama?

- Marinko, zvani žigolo, prošle godine me je, baš na Božić, ničim izazvan ogovarao kod jednog Siniše. Valjda je pokupio bakšiš na jednoj proslavi i sav novac hteo da prisvoji. Po svim pevačkim pravilima, bez obzira na to što smo mi zvezde i gosti na skupovima, moraš dati ravnopravno ostalima. On je hteo sve za sebe da uzme i taj moj kum Siniša se pobunio. Iako nisam imao nikakve veze sa tim, Marinko je udario na mene. Pozvao sam ga da pitam u čemu je problem, on mi je opsovao majku. Odgovorio sam mu: "Marinko, nemoj da mi psuješ majku, ona je mrtva." On se napravio pametan, pa mi je posle toga još dvaput opsovao rekavši: "E, je*em ti opet mrtvu majku." Moja deca su sve slušala jer je bio na spikerfonu. Prekinuo sam mu vezu. Za mene je mrtav i jedino sa njim nikada neću progovoriti. Smrad nad smradovima. Ološ je, običan žigolo.



Zašto ga optužujete da je žigolo?

- Pa zato što je žigolo. Vi se možda i ne sećate kada je ojadio pokojnu Božen. Oteo joj je stan, auto i svašta još. On je posle te afere bio mrtav 10 godina. Čuo sam da i sad ima neku stariju bogatašicu koja ga finansira. Zašto bi on bio sa starijom ženom od sebe ako ne zbog para?



A šta bi se desilo ako biste ga slučajno negde sreli?

- To mi je najveći strah. Ako mi naiđe žuta minuta, plašio bih se da ga ne slomim i ne išamaram negde. Bolje bi mu bilo da mi ne nailazi i da ga ne gledam, neću moći da odgovaram za svoje postupke.



Kakvi vam se čine Marinkovi sinovi Nikola i Marko?

- Taj Nikola me je pljuvao u novinama dok sam bio na "Farmi". Dečko je rekao da sam najgori čovek koji postoji. Verovatno je to vaspitanje iz kuće, tata ga učio lepom ponašanju. Ja sam ga iskulirao, nisam hteo da pljujem po nečijem detetu. Neka su deca živa i zdrava.



Nikola je presnimio pesmu vašeg sina Baneta "Nema više druga mog".

- Pa tata ga je nagovorio da presnimi Banetovu pesmu. Moj sin je živ. Tada sam ga nazvao i pitao: "Marinko, pa zašto to radite? Bane je živ, istinito je doživeo taj tekst, kada mu je poginuo najbolji drug." On mi se pravdao: "Pa znaš, Nikoli je poginuo drugov prijatelj i hteo je zbog toga da presnimi, la-la-la." Svi su ih osudili zbog mene i bacili njegov spot u kantu za smeće. Eto, to je Marinko.



Koga izuzetno cenite sa estrade?

- Ja sam sa svima kolegijalno u fantastičnim odnosima. Malo sam udaljen od grada, kao Dara Bubamara, pa se slabije družim. Niko nikad nije bio sujetan prema meni, uvek su za mene govorili da sam domaćin. Jedino da izostavim ono đubre i go*no Marinka.



Jeste li se izmirili sa Viki?

- Nisam se svađao s njom, bilo mi je žao i krivo. Nisam ja ljut na nju.

Kako komentarišete mlađu pevačku generaciju? Može li Aleksandra Prijović da nasledi Brenu, Cecu...?

- Ne mogu da komentarišem koga može da nasledi, ali mogu da kažem da je bolja pevačica od Vide Pavlović. Kompetentan sam to da izjavim. Vida je bila kraljica i ostala, a pošto Priju redovno slušam, mogu da garantujem za svoje reči.



Znači, ne trebaju joj Živojinovići da bi bila popularna?

- Samo zlobnici mogu da pričaju da koristi popularnost preko Brene i Bobe. Biti u toj familiji je čast, jer s kim si, takav si. Jesu oni uticali na njenu popularnost i autoritete, ali što se tiče pevanja, nema te Brene, ni tog Bobe koji mogu da nadmaše njene vokalne sposobnosti.



Da li je ranije na turnejama bilo muvanja i seksa među pevačima?

- Otkud znam. Pevačice su uglavnom bile sa harmonikašima i bubnjarima, nikad mi to nije bilo jasno.



Da li je Saša Popović u mladosti bio opasan švaler, kao što ga je bio glas?

- To morate pitati njega. Nemoj da me pitaš za njega, on mi je veliki kućni prijatelj. Sve vi znate o Saši, prema tome, pišite o njemu na osnovu tih saznanja.



Da li je Karleuša zvezda?

- Ona je sa svojom drskošću zvezda. Ako neko napuni prostor i dovede publiku, ne možeš ti to osporiti. Ajde, neka druga pevačica sa njenim pevanjem napravi takvu karijeru. Nema šanse.



Jeste li i dalje dobri sa Nadom Topčagić?

- Nada je pevačina. Među najboljima je. U tu sortu spadaju i Bekuta i Đurišićka. Nada je najsrčanija, dok su ove dve hladne. Ova moja kad zagrebe, i zemlja se otvara, žena seljanka iz narodna. S njom sam počinjao karijeru i mnogo smo se družili.

Povodljiv MIROSLAVU SU TADIĆ I ŠUTANOVAC NAPUNILI ARENU foto: Damir Dervišagić Da li vam je Miroslav Ilić i danas konkurencija?

- Miroslava ne bih komentarisao. On je svuda bio politički pevač i slavuj iz Mrčajevaca. Prvo se šlepao uz Slobu, pa posle uz Tadića i Šutanovca. Zašto sad ne pravi Arenu, nego je pravio dok su mu političari punili svojim članovima? Miloš Bojanić samo priča istinu, a Miroslavu su Tadić i Šutanovac napunili halu. Ilić mi je lično pričao da je Slobu zvao klempom, odmilja. Prvo je bio sa socijalistima, pa sa žutima, grebao se na taj način. Čim žuti više nisu bili na vlasti, vratio se u Sava centar. Je l' ja lažem nešto?

Puni džepovi BRENA, BOSANAC I JA SMO NAJVEĆE STIPSE foto: Nemanja Nikolić Ko je najveća stipsa na estradi?

- Davno sam u krugu prijatelja rekao da su najveće štediše, štekare i stipse čuvena 3B, ekipa u koju spadaju Brena, Bosanac i ja. Nismo mi stipse u smislu da nekome ne plaćamo piće, nego smo ljudi koji vode računa o svakom dinaru. Mi smo i vredni i štedni. To je realnost.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Dragan Kadić,Marina Lopičić

