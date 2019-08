LUKSUZNI HOTELI U GRČKOJ VEĆ OD 547€ ZA CELU PORODICU!

Želite da letujete u Grčkoj, ali još uvek niste našli smeštaj? Maštate o luksuznom hotelu, ali i pristupačnoj ceni? Bez brige jer „Travelland“ je za vas pripremio ekstra ponude i popuste za neke od najboljih hotela!

"Travelland" je za vas otvoren svakog radnog dana od 9 do 20, subotom do 16h, a radiće i u nedelju 25.08. od 10 do 17h!

Alexandros Palace Hotel, prelepi hotel sa 5 zvezdica, nalazi se nedaleko od gradića Uranopolisa, oko 110 km od Soluna. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija I luksuznih apartmana. Ovaj hotel vam nudi sve što je potrebno za savršen odmor i uživanje: a la carte restoran, zatvoreni topli bazen, barove na plaži i bazenu, TV salu, večernji ples, živu muziku i još mnogo toga! Takođe, boravak u ovom elitnom hotelu još lepšim će učiniti očaravajući pejzaž: kombinacija prelepog morskog plavetnila i planinskog zelenila koje ga okružuje. U luksuznom hotelu Alexandros Palace, uz popuste do 22%, cene za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 12 godina kreću se od 547€!

Na poluostrvu Halkidiki, nadomak mesta Kriopigi nalazi se Kassandra Palace Hotel, u predivnom vrtu, okružen borovima i maslinama. Hotel raspolaže brojnim sadržajima koji će upotpuniti vaš odmor: restoran, barovi, bazeni, igralište za decu, tereni za sportske aktivnosti... Od 2012. godine gostima na raspolaganju je potpuno nov unutrašnji bazen za odrasle i potpuno opremljen fitnes studio. Takođe je tu i nov SPA centar sa saunom i salonom lepote, gde sve tretmane rade kvalifikovani i iskusni terapeuti. Prednost Kassandra Palace hotela je i velika površina koju zauzima: oko 7 hektara zelenila, parkova i sportskih terena, a tu je i privatna peščana plaža. Sobe su savremeno opremljene, udobne, svetle i prozračne. Aktuelni popusti za ovaj hotel su do 37%.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/ Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

