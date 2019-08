ZORICA MARKOVIĆ O TVRDNJAMA BOJANIĆA: Marinka Rokvića je finansirala i švalerka iz Amerike!

Zorica Marković jedna je od retkih osoba sa estrade koja nema dlake na jeziku, pa je tako za Kurir analizirala jučerašnji intervju Miloša Bojanića, koji je otkrio šokantne detalje o Marinku Rokviću.



Podsetimo, Bojanić tvrdi da je njegov kolega lažov i žigolo, koji je ojadio pokojnu Božen Žumbor. I Zorica je u estradnim krugovima čula te priče, ali i je ponešto i dodala.



Retko vredan čovek



- Moram da kažem da obojicu slabo viđam. Što se tiče pevačkog kvaliteta, obojica su vrsni i uspešni estradni umetnici. Sa Bojanićem sam imala jedan nesporazum, ali to smo prevazišli. On je retko vredan čovek koji je uspeo u životu, stvorio, sačuvao i unovčio svoju karijeru na najbolji način. Marinko, takođe. Doduše, možda manje finansijski, ali isto uspešan, tako da mi je smešno to da je Marinko pravio frku oko bakšiša, ali ako je to Miloš rekao, ja mu verujem. Nije prvi put da velike zvezde, pored honorara, pokupe i bakšiš. Ako je sve tačno što Bojanić priča, a nema razloga da izmišlja, Marinko je loše postupio - smatra Markovićeva.



Ona se osvrnula i na Marinkovu navodnu aferu sa pokojnom Božen, za koju Bojanić tvrdi da ga je finansirala.



Nagađanja



- Sa njom sam bila jako dobra i mnogo puta sam bila na njenim proslavama. Bila je izuzetno dobar i human čovek. Tada kada smo se družile, pričale su se takve priče među pevačima. To što je Miloš rekao da je Marinku kupila stan, takođe sam i ja čula, ali ja to ne znam da bih mogla da potvrdim. Pričalo se čak i za neku ženu iz Amerike, zove se, čini mi se, Nada. Ista je priča kao sa Božen, da mu je mnogo dala. Ne znam detalje, ali spekulisalo se da mu je poklonila nameštaj. Što se tiče Bojanića, ne bi on to izmislio. Ja s Rokvićem nemam loše iskustvo, naprotiv, imam samo lepo iskustvo, sve je bilo jako korektno. Doduše, nikada nisam sa njim radila proslavu da bih znala da li uzima bakšiš, ali jako smo se uvek poštovali. Na estradi je prisutna ljubomora. Ne vidim razloga za to kad za sve ima mesta. Svi imaju šansu da dobro zarade. Zarađuju se sume o kojima prosečan čovek može da sanja. Za sve su krive proklete pare - zaključila je Markovićeva.

Marinko odlučan NE ZANIMA ME MILOŠ BOJANIĆ!

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Marinkom Rokvićem, koji nije želeo da komentariše tvrdnje Miloša Bojanića. - Ne zanima me Miloš Bojanić - bio je kratak folk pevač.

S druge strane, njegov sin Nikola Rokvić nije odgovarao na naše pozive. foto: Marina Lopičić

